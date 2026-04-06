越南政府例行新闻发布会：确保粮食生产与大米出口灵活适应市场变化

越南农业与环境部正协同各部委、地方及行业，采取同步措施，确保粮食生产、流通与大米出口能够灵活适应市场变化，同时支持农民和企业开展收购，稳定销售渠道。上述信息是在4月4日下午举行的2026年3月政府例行新闻发布会上公布的。

农业与环境部副部长冯德进表示，面对国际市场波动，特别是中东局势推高燃油及农业投入品价格，农业与环境部已建议政府总理发布第21号指示，并提前部署多项稳定生产的措施。具体包括：提升水稻品种质量，推动科技应用与农业数字化转型；发展100万公顷高质量、低排放水稻种植区；优化栽培流程，降低生产成本，优先使用有机肥料，提高生产效率。

与此同时，农业部门注重按季节调节生产，加强农业投入品储备，避免集中收获导致“投入价格上涨、产出价格下跌”。同步推进水利、病害防控等技术措施，确保产品质量与市场竞争力。各地积极落实政府指导意见，加强与企业在收购、储存、加工和销售等环节的联动，逐步构建可持续的粮食生产与消费生态体系。

总体来看，尽管水稻种植面积减少至约310万公顷，生产仍保持稳定。2025年粮食产量达4350万吨，2026年前3个月达364万吨；2025年大米出口达790万吨，出口额超过47亿美元。2026年第一季度，农业全行业继续保持良好增长势头，增速达3.58%；出口额达166.9亿美元，同比增长5.9%；贸易顺差达47.8亿美元，同比增长12%，为稳定宏观经济和保障国家粮食安全作出重要贡献。（完）