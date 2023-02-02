越南政府例行新闻发布会：把重点放在投资、消费和出口三大增长动力

2月2日下午，在政府2023年1月份例行新闻发布会上，政府办公厅主任陈文山部长公布了政府总理范明政当天主持的政府与各地方之间会议的内容。

具体，会议的目标在于对1月经济社会发展情况和2月重点任务做出评价；部署经济社会恢复和发展计划；分配公共投资资金；部署3 个国家目标计划；国家数据中心提案制定主张，特别是根据政府就总理 第03 号指示落实春节后各项任务等。

陈文山透露，会上，参会代表就未来困难和挑战多于机遇和有利条件的预测表示赞同。因此，范明政要求各部门、机关和地方主动解决突发问题，重点落实体制、基础设施和人力资源三大战略突破； 同时，把重点放在投资、消费和出口三大增长动力。

与此同时，继续优先采取有力措施维护宏观经济平稳运行，抑制通货膨胀，促进增长，确保经济体各项重点任务落地落实等。

另一方面，范明政也要求坚定主动、灵活有效地实施货币政策；紧密同步协调货币、财政等政策。在当前情况下，须同时落实货币政策和财政政策；其中财政政策起着极为重要的作用，为货币政策提供支撑。

与此同时，继续为房地产市场排忧解难并将其视明确为为公司债券等相关领域纾困解难的关键所在。此外，在2023年2月召开关于为房地产市场排忧解难的会议；尽快完善并颁布关于公司债券在国内和国际市场上交易的议定修改补充议定等。

关于2023年总值700万亿越盾的公共投资资金，范明政要求做好影响力强的重大投资项目、特别是重点交通项目的管理工作，加快项目实施进度和资金到位进度等。

陈文山透露，会上，参会代表一致认为，1月份越南经济社会发展继续向上向好向强。宏观经济保持平稳运行，通货膨胀得到有效控制，增长态势持续保持，主要平衡得到保障。具体，1月份国家财政预算收入比既定目标增长12.3%，同比增长8.1%；实现贸易顺差36亿美元；货币市场和银行市场运行平稳等。

各主要领域和产业发展稳中向好。农林水产业生产活动增长良好，产量、价格双增。贸易和服务活动较为活跃。 1月份商品零售和服务业较2022年增长20%，较2019年增长34.2%。国际游客到访量87.1万人次，环比增长23.3%，同比增长43倍以上。 新注册的外国直接投资总额增长2倍以上，这表明外国投资者继续保持对越南投资环境的信任。（完）