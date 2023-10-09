越南政府与祖国阵线中央委员会签署新阶段联席决议 加强双方协调与配合

10月9日，越南政府总理范明政与越南祖国阵线中央委员会主席杜文战在政府总部共同主持《关于政府与越南祖国阵线中央委员会主席团协调工作的联席决议》总结会议。

会议认为，自第19号联席决议实施15年来，政府与越南祖国阵线中央委员会主席团之间的协调工作取得了良好成果，对经济社会生活的方方面面产生了积极影响，更好地保障公民的基本权利和义务。

范明政在会议上发表讲话，强调了政府与越南祖国阵线之间的协调与配合的重要性，同时强调，越南祖国阵线日益发挥好其作为人民政府的政治基础的地位和作用。希望今后祖国阵线继续与政府密切配合，齐心协力，落实好双方提出的各项任务，凝聚社会共识、国家共识和人民共识，发挥海内外人民建国卫国的团结力量。

范明政强调，政府、政府总理将与祖国阵线密切配合，通过祖国阵线的反馈，掌握民心民意，为民众排除困难和障碍，及时回应民众的合理诉求。

会上，越南政府总理范明政和越南祖国阵线中央委员会主席杜文战共同签署了《关于新时期政府与越南祖国阵线中央委员会主席团协调工作的联席决议》。 根据该决议，双方将保持密切配合，建设民族大团结，做好民族宗教工作、群众工作、保护人民合法和正当权益，完善法律法规，做好选举、监督、反腐败等工作。（完）