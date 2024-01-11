越南支持老挝确保2024年信息安全

阮辉勇副部长表示，2023年，越南信息与传媒部为老挝国家信息安全监控管理系统顺利运行提供了支持，所有针对老挝政府网站的网络攻击都得到实时预警，以便职能部门进行及时处理。阮辉勇副部长强调，今后，越南将支持老挝制定国家代码域名“.la”发展战略计划，同时愿分享基础设施系统建设经验，确保老挝担任2024年东盟轮值主席国期间各场高级别会议的信息安全。双方在会谈上一致同意将继续加强交流，推动具体项目实施，提高老挝国家网络监控中心业务人员能力，为老挝金融科技（fintech）、数字化转型等新领域的高素质人力资源提供培训支持等。会谈框架内，越南互联网中心与老挝国家互联网中心和老挝邮政电信部签署了谅解备忘录，以加强双方在老挝互联网资源和网络速度测试领域的合作。（完）