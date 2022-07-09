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越南摄影师阮亚的“随行越南驻南苏丹维和部队之旅”图片集亮相
此次图片集展览展示了摄影师阮亚在他随行越南驻南苏丹维和部队时拍摄的数千张照片中挑选出的100多张照片，为民众带来了许多关于越南“绿色贝雷帽”战士在执行国际使命任务中美丽而人性化的形象。
除了图片集展览开幕式之外，摄影师阮亚向公众推介由越通社出版社发行的“随行越南驻南苏丹维和部队之旅”的图片集。
上述图片集共 300 多张照片，记录了摄影师 阮亚随行越南在南苏丹的维和部队一个月的旅程。
其中包括，越南“绿色贝雷帽”战士与南苏丹部队协同监测和监督冲突后地区和平进程的形象；野战医院的医生、护士和医务人员努力拯救和治愈患者；越南战士协助当地民众维护清洁水源、检查和维修发电机的形象。
摄影师阮亚表示，在偏远的非洲国家南苏丹生活和工作一个月，是一段令人难忘的印象和极其宝贵的经历。这次行程是人生贵重且难得的机会，他将尽最大努力拍摄更多的纪录图片，有助于描述越南人民帮助国际朋友的形象。此外，他还想向公众更多地介绍南苏丹的人民和国家，这个国家虽然困难重重，但民众总是乐观、微笑常带和好客。
于1968年出生的摄影师阮亚共举办17场图片展，并出版了许多涉及民族自豪感、祖国家乡美景、越南民族物质和非物质文化等题材的图片集。（完）
除了图片集展览开幕式之外，摄影师阮亚向公众推介由越通社出版社发行的“随行越南驻南苏丹维和部队之旅”的图片集。
上述图片集共 300 多张照片，记录了摄影师 阮亚随行越南在南苏丹的维和部队一个月的旅程。
其中包括，越南“绿色贝雷帽”战士与南苏丹部队协同监测和监督冲突后地区和平进程的形象；野战医院的医生、护士和医务人员努力拯救和治愈患者；越南战士协助当地民众维护清洁水源、检查和维修发电机的形象。
摄影师阮亚表示，在偏远的非洲国家南苏丹生活和工作一个月，是一段令人难忘的印象和极其宝贵的经历。这次行程是人生贵重且难得的机会，他将尽最大努力拍摄更多的纪录图片，有助于描述越南人民帮助国际朋友的形象。此外，他还想向公众更多地介绍南苏丹的人民和国家，这个国家虽然困难重重，但民众总是乐观、微笑常带和好客。
于1968年出生的摄影师阮亚共举办17场图片展，并出版了许多涉及民族自豪感、祖国家乡美景、越南民族物质和非物质文化等题材的图片集。（完）