越南提议将喔㕭-波栖考古遗址列入世界遗产名录

越南政府副总理梅文政已同意将《安江省喔㕭-波栖考古遗迹区》档案提交至联合国教育、科学及文化组织（UNESCO），以申请纳入世界遗产名录。



越南政府副总理授权文化、体育与旅游部长对档案进行审阅、完善并签署，确保按规定提交联合国教科文组织世界遗产中心。外交部和越南国家教科文组织委员会受命牵头，协调相关机构完成必要手续，根据1972年《世界遗产公约》于2026年1月30日前完成档案提交，并加强游说工作，为提名档案争取国际支持。



安江省人民委员会对档案的内容负全面责任；同文化、体育与旅游部、外交部及相关机构密切配合，在联合国教科文组织评估过程中及时将出现的问题向上级汇报。



喔㕭-波栖考古遗迹区规划保护总面积约433公顷，包括近144公顷的波栖山麓和山脚区域以及超过289公顷的喔㕭田园区。这是喔㕭文明的典型遗迹，该文明在公元1世纪至7世纪在越南南部繁荣发展，是古代扶南王国的重要贸易中心，拥有丰富的水道系统、建筑和考古文物。



安江省全省现有80多处喔㕭文化遗迹，其中喔㕭-波栖被确定为古代扶南的大型城市、港口城镇及经济-文化中心。2012年，该遗迹被列入国家级特殊遗迹名单。（完）