越南提升在全球价值链中的地位

2023年，越南将继续吸引来自美国和欧洲的大量外国直接投资流入，特别是在制造业、技术和制药等高附加值领域。《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）等增加了投资者对计算机、电子、手机领域的投资兴趣。

统计数据显示，截至2023年6月，欧盟国家在越南共有2508个外商直接投资项目，注册资本总额高达289.1亿美元（ 2016 年欧盟对越投资项目 1623 个，投资总额 180 亿美元）。

复合年增长率达7%，而项目数量增长率为6%。欧洲国家通过外国直接投资为促进越南经济发展做出了重要的贡献。

荷兰以427个项目，总投资额达141亿美元，位居榜首，占欧盟对越南投资额的49%。荷兰投资者包括 FrieslandCampina、De Heus、联合利华、飞利浦、阿克苏诺贝尔、壳牌和达门等知名企业。芯片制造商ASML Holding等荷兰供应商已到访越南，评估在东南亚建立新工厂的可能性。

第一太平戴维斯（Savills）越南公司副经理约翰坎贝尔（John Campbell）表示，到 2023 年，该团队将与Fuchs、farmas 和 J. Wagner等来自德国的企业进行3笔交易。

目前，越南已签署15项自由贸易协定（FTA），并正在进行3项自由贸易协定的谈判。东盟被视为全球一体化程度最高的地区之一，越南参与的贸易协定比地区各国都多。 EVFTA于2020年生效，标志着越南与欧洲国家贸易和投资关系的重要转折点。

至于美国市场，约翰坎贝尔表示，拜登总统的访问以及越美关系升级为全面战略伙伴关系，将使投资者越来越关注越南市场。

约翰坎贝尔说，苹果公司9月份宣布已完成向越南转移11家视听设备工厂的工作。同时，谷歌透露，越南是该公司考虑在不久的将来投资东南亚的潜在市场之一。

第一太平戴维斯报告显示，2016年至2022年期间，电子产品和手机出口销量的迅速增长展现出越南作为高附加值产品出口国的地位。电子产品、手机和机械产品出口额在此期间分别增长了193%、68%和336%。

从本质上来讲，越南的目标并不是成为中国在世界生产版图上的替代市场。越南正致力于通过改善劳动力和基础设施来吸引高附加值投资，同时为中小企业和工业部门创造更为有利的条件。

许多投资者将越南纳入今后的发展计划。摩根大通预计，到 2025 年，苹果将把 65% 的 AirPod 产量、20% 的 iPad产量、20% 的 Apple Watch产量和 5% 的 MacBook产量转移到越南。

2025年，英特尔将扩建位于胡志明市的芯片封装测试项目二期工程，投资额高达40亿美元。波音、谷歌和沃尔玛等其他美国公司在研究市场后也宣布了扩大其在越南的供应商网络和制造厂的计划。（完）