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越南提出推动东盟与美国关系发展的许多方向
会上，双方一致同意尽早完成新阶段落实《东盟—美国联合愿景声明》的全面工作计划，并开展纪念2027年东盟与美国建立对话关系50周年的一系列富有意义的活动。
美国国务卿马尔科·鲁比奥在会议上发言时重申，美国“百分之百支持”东盟的中心地位，认为东南亚是21世纪全球增长的重要动力，并在美国对本地区的战略利益中占据重要位置。他强调，美国将继续在可持续供应链、数字经济、能源安全、能源转型、电网互联以及民用核能合作等领域对东盟进行投资并提供支持。
各国外长同意继续进一步深化东盟与美国经济关系，加强民间交流、教育培训、人力资源发展、医疗卫生及灾害管理等领域的合作。双方还一致同意加快落实《东盟印太展望》（AOIP）框架下的具体项目，加强在应对恐怖主义、网络犯罪、人口贩运、毒品及网络诈骗等非传统安全挑战的配合。东盟欢迎美国继续积极参与东盟主导的机制，并对制定“防范打击网络诈骗公私合作十项原则”的东盟—美国领导人声明给予认可。
黎怀忠在发言中高度评价美国对地区和平、稳定与发展做出的承诺，并建议双方尽早完成并有效落实新阶段全面工作计划。
在经济合作方面，黎怀忠建议东盟与美国朝着开放、透明、互利方向促进贸易与投资；加强在数字经济、人工智能（AI）、半导体、科技、创新、能源转型及区域能源互联等领域的合作。他还建议美国继续支持湄公河次区域合作，特别是在水资源管理、应对气候变化、可持续基础设施发展及人力资源培训等方面的合作。
谈及地区和国际问题，黎怀忠强调了维护和平、安全与稳定，在国际法基础上通过和平方式解决争端等的重要性。他高度评价美国继续支持东盟在东海问题上的原则立场，同时呼吁美国继续为建设一个开放、包容、透明、韧性且以规则为基础、以东盟为中心的地区架构作出积极贡献。
至于中东局势，黎怀忠呼吁有关各方促进对话，尽早恢复霍尔木兹海峡安全自由通行，并强调在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上保障航行自由的重要性。（完）