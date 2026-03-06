越南推进精简渔船队伍和产业转型 力争解除IUU“黄牌”

在加强捕捞管控以解除非法、不报告和不受管制（IUU）"黄牌"警告的同时，越南正推动渔业重组，朝着降低捕捞强度、转产转型和精简船队的方向发展，致力于建设可持续渔业，提升越南水产品在国际市场上的信誉。

越南许多地方已实施政策，将对生态系统影响较大的作业方式转向更环保的作业方式，同时逐步让部分渔船退出捕捞活动，以实现船队能力与资源储量的平衡。该方案旨在提高捕捞效率，保障渔民稳定生计，并加强打击IUU捕捞的纪律。

在胡志明市，捕捞业转产项目正在实施，以调整船队结构，逐步减少对环境有较大影响的作业方式。该市正引导近岸和近海捕捞船转向水产养殖、后勤服务或其他合法行业；同时鼓励远海船只采用对生态系统影响较小的作业方式。

到2030年，该市目标是将约6%的渔船转产，重点是拖网船队。据此，100%的近岸拖虾、拖毛虾船将转为钓具作业；50%的近海拖网船转为流刺网；20%的远海拖网船转为钓具、流刺网、罩网或笼捕等作业方式。该市还将提供渔具购置、船只改装、设备投资和职业培训等方面的支持，以保障渔民在转产过程中的生计。

在岘港市，2026-2030年阶段渔业发展扶持决议重点支持渔民从拖网作业转为非禁用目录内的其他作业，并处理不具备作业条件的渔船。提供最高50%的渔具购置、船只改装费用补贴，帮助渔民改变捕捞方式。

与此同时，广义省也在大力推进船队重组，逐步减少15米以下近岸捕捞船只。拖网作业比例已从2020年的31%以上降至目前的约25%，同时加强了渔业后勤服务。该省同时提供职业培训、发展新生计并实施共同管理保护海洋生态系统的模式。

在同塔省，对于自愿终止捕捞作业、属于对水产资源破坏程度较大的作业类型的船主，实施了船只报废和转产扶持政策。政策的实施与严格遵守捕捞管理和打击IUU的规定相结合，确保透明和合法。

根据政府总理范明政的指示，目标不仅是根据欧盟建议解除"黄牌"警告，更是要建设可持续发展的渔业，逐步减少高风险捕捞，大力发展养殖和深加工，从而提升附加值，保障沿海民众的长久生计。（完）