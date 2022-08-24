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越南推行3000吨纸箱回收再利用模式
越南包装回收联盟（PRO Vietnam）与瑞典利乐集团（Tetra Pak）和循环行动组织（Circular Action）共同实施用过的饮料纸盒购买和回收再利用计划。
该计划将于 2022 年 8 月至 2023 年 3 月在胡志明市试行，目标是购买 3000 吨纸箱并将其完全回收成有用的产品，如纸板材料和生态屋顶。
该试点项目的亮点是营造意识并鼓励可深入社区的废品收集者参与纸盒收集。除了出售给回收商时具有商业价值的废旧纸箱外，废品收集者还将根据他们收集的废品数量从该计划中获得援助。
作为项目顾问和经理，循环行动组织主席蒂埃里桑德斯（Thierry Sanders）表示，该试点项目给越南带来三个好处。其一，该项目有助于减少排放到野外或运往垃圾填埋场的废物。其次，该项目有助于增加废品收集者的收入，第三是高效，循环行动组织将见货付款。在项目的后期，循环行动将继续推出移动应用程序，以便能够直接向参与供应链的废品收集者，包括经济条件最差的垃圾收集者付款。
另外，利乐集团与消费、包装生产、零售和进口领域的领先公司共同成立越南包装回收联盟，目标是到 2030 年联盟成员向越南市场提供的所有包装都将被收集和回收利用。（完）
该计划将于 2022 年 8 月至 2023 年 3 月在胡志明市试行，目标是购买 3000 吨纸箱并将其完全回收成有用的产品，如纸板材料和生态屋顶。
该试点项目的亮点是营造意识并鼓励可深入社区的废品收集者参与纸盒收集。除了出售给回收商时具有商业价值的废旧纸箱外，废品收集者还将根据他们收集的废品数量从该计划中获得援助。
作为项目顾问和经理，循环行动组织主席蒂埃里桑德斯（Thierry Sanders）表示，该试点项目给越南带来三个好处。其一，该项目有助于减少排放到野外或运往垃圾填埋场的废物。其次，该项目有助于增加废品收集者的收入，第三是高效，循环行动组织将见货付款。在项目的后期，循环行动将继续推出移动应用程序，以便能够直接向参与供应链的废品收集者，包括经济条件最差的垃圾收集者付款。
另外，利乐集团与消费、包装生产、零售和进口领域的领先公司共同成立越南包装回收联盟，目标是到 2030 年联盟成员向越南市场提供的所有包装都将被收集和回收利用。（完）