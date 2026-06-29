越南推动智慧旅游发展

目前，多个地方正在大力推进旅游领域的数字化转型，逐步提高管理效率，增强目的地的吸引力。



为目的地的腾飞注入动力



宁平省拥有长安名胜群——世界文化与自然遗产，正被视为旅游业与数字化转型相结合的亮点之一。



宁平省旅游厅厅长裴文孟表示，行政单位调整后发展空间的扩大要求提高管理能力、加强连接和有效开发旅游资源，其中数字化转型是必然的解决方案。



宁平旅游业已投入运行5个智能电子终端，维持32个免费WiFi接入点，推出"Ninhbinhtourisminfo"应用程序，通过二维码实现信息数字化，运营结合聊天机器人的支持热线。



至今，100%的大型旅游景点采用了扫码电子票和非现金支付。2026年上半年宁平省接待游客超过1750万人次，增长23.19%；旅游收入超过178350亿越盾，增长20.86%。



在岘港，智慧旅游生态系统继续完善，推出了"Da Nang Tourism"、"Go! Đà Nẵng"、"Da Nang Bus"等应用程序以及"Da Nang Fantasticity"聊天机器人，有助于提高服务质量，加强游客、企业和管理部门之间的连接。



河内也大力推进共享旅游数据库建设，开发面向企业的数字平台，在宣传推广、目的地体验中应用虚拟现实和人工智能，并建设旅游促进电子信息门户。2026年上半年，首都接待约1801万人次游客，同比增长15.7%。



迈向智慧旅游生态系统



越南国家旅游局旅游信息中心副主任潘氏泰河表示，多个共享数字平台已投入运行，如越南旅游数据库、旅游统计数据库、"越南旅游 - Vietnam Travel"应用程序、旅游管理与经营平台、越南智能旅游卡、电子票务系统和多媒体讲解系统。这些平台有助于连接管理部门、企业和游客，同时形成服务于治理和政策制定的数据源。



民众在广治省同海坊的胡志明广场-胡伯伯和烈士英雄祠堂青年数字化工程体验扫码了解信息。图自越通社

越南国家旅游局副局长何文超表示，数字数据和人工智能正成为推动现代治理、开发智慧旅游产品和体验的重要动力。智慧旅游需要与智慧城市基础设施和其他数字平台相结合，以优化发展资源。



根据2026-2030年数字经济和数字社会发展计划，旅游业将继续发展国家数字数据平台，加大在数字环境中的宣传推广，应用人工智能、虚拟现实技术，并提高人力资源质量。扩大智慧旅游模式有望提升竞争力，推动越南旅游朝着现代、专业和可持续的方向发展。（完）