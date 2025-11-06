越南推动国际合作实现可持续能源转型

能源信息与电力市场发展中心副主任阮氏芳燕在会上表示，直接电力采购机制（DPPA）和竞争电力批发市场（VWEM）已经在吸引私人投资、推动电力市场透明化方面发挥了重要作用。然而，为了实现电力行业可持续发展目标，不仅需要政策支持，还需要企业的配合以及用电者对机制的理解。



越南已设定到2050年实现净零排放的目标，但目前仍是东南亚碳排放量最大的国家之一，且依赖于煤电。尽管面临巨大挑战，但越南的可再生能源潜力巨大，预计可安装容量将是目前水平的15倍以上。



值得一提的是，越共中央政治局于2025年8月20日通过的第70号决议明确了到2030年确保国家能源安全的重点任务和展望到2045年，能源将成为推动经济社会发展及保障国防安全的基础。同时，越南政府于2025年10月13日通过的第328号决议提出了发展竞争性透明能源市场的解决方案，推动能源节约和高效使用，迈向绿色经济、低排放和碳中和经济。



国家能源发展战略目标是，到2030年可再生能源将占总能源结构的20%，到2045年将达到70%。在适当的政策、技术和伙伴关系支持下，越南有望释放其潜力，成为区域可持续增长的领导者。



亚太城市能源协会（APUEA）执行董事彼得·伦德伯格（Peter Lundberg）表示，越南的工业、建筑和空调系统具有巨大的未开发能效潜力，开发这一潜力对于实现成功的净零排放目标及节省成本至关重要。同时，能源转型不会孤立发生，需要跨行业、跨领域和跨国界的合作，越南需要解决方案并建立伙伴关系，以推动能源转型进程。



GreenYellow越南公司能源效率业务总监杰里米·科尔森（Jeremy Colson）表示，企业在能源转型过程中面临的最大障碍之一是项目融资问题。当前，ESCO模式被认为是有效的解决方案，帮助企业通过节能投资、运营效率和节省的能源资金回收成本，适用于商业和工业领域。



GREE越南公司副总经理黄福强表示，电力生产和消费是温室气体排放的主要来源之一，因此，提高能源使用效率不仅有助于减少运营成本，还在减少产品碳足迹方面发挥重要作用。这将增强企业在国际市场上的竞争力，进一步推动越南实现净零排放目标。（完）

越通社