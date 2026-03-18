越南推动与拉美及加勒比国家公务人员联合会的合作

3月17日，越南驻阿根廷大使吴明月在位于布宜诺斯艾利斯的大使馆驻地会见了拉丁美洲和加勒比国家公务人员联合会（CLATE）主席胡里奥·富恩特斯（Julio Fuentes）。



越通社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，富恩特斯表示，拉美及加勒比国家公务人员联合会成立于1967年，是一个国际工会组织，目前汇集了来自公共部门的87个工会组织，代表着20个拉美和加勒比国家的劳动者，拥有530万会员。在全球化背景下，拓展与本地区的关系是该组织的战略优先事项之一。



双方代表合影。图自越通社

吴明月大使在会上介绍了越南政治、经济和社会发展总体情况，同时表示越南劳动总联合会是工人阶级和劳动者的广泛政治社会组织。越南劳动总联合会的职能是代表和维护劳动者的合法权益，促进劳动者与雇主之间的对话，同时积极关心劳动者的生活，为经济发展和社会稳定作出贡献。



双方交流的重点内容之一是推动拉美及加勒比国家公务人员联合会与越南工会组织之间的合作。双方讨论了加强经验交流、信息共享和组织共同活动的可能性。该组织表示希望与越南及东盟成员国组织开展信息交流活动。



双方一致同意加强协调开展合作项目，重点是信息交流，推动越南劳动总联合会与拉美及加勒比国家公务人员联合会成员国之间的对接，以及就越南的体制模式、发展政策和社会主义定向市场经济管理经验，构建学术和对话空间。（完）