2月27日，导演范永姜正式发布了使用手机拍摄、采用人工智能（AI）技术制作的电影院上放映的电影项目的首部电影。这部影片名为《白衣映长夜》，以医学行业为主题，旨在向医务工作者致敬，再现有关医疗行业感人至深的故事，赞美和推崇医务人员的在拯救无数生命过程中的仁爱之心、无私牺牲和伟大奉献的精神。

以超现实风格呈现的《白衣映长夜》，不仅是一部娱乐作品，更是一部充满人文关怀的艺术佳作。借助人工智能技术，范永姜及其创作团队为电影热爱着带来一场前所未有的体验。这部影片具有精美的形象，独特的剧情，并传递了有关医疗行业的有意义的信息。

为了确保影片对医疗行业的精准呈现，范永姜已经深入研究了医务工作者的工作内容，并精心了解大量相关医学知识，力求做到专业严谨。

范勇姜表示：“可以说，影片中的所有故事都根据真实故事，是医生们以自身经历讲述给我的，这给了我创作灵感。”

这部影片正值越南医师节 70 周年（2025 年 2 月 27 日）之际向公众亮相，预计将在越南医师节 71 周年（2026 年 2 月 27 日）之际完成并在电影院正式放映。

对于在电影制作中应用人工智能技术的问题，导演范永姜认为，人工智能对电影行业的发展具有巨大潜力。如果能够合理应用，嫩工智能技术不仅能节省时间和成本，还能激发无限的创造力。

范永姜坚信，在未来，人工智能将成为电影制作过程中不可或缺的工具。然而，他也提醒用户在使用人工智能时需要谨慎考虑，因为如果过度依赖技术，可能会夺走电影中真实的情感元素。

作为世界上第一批完全使用人工智能技术制作电影院上放映电影的人之一，范永姜标志着越南电影业乃至世界电影业中的突破。通过将人工智能技术应用于电影制作，他为电影制作工作开辟了具有巨大潜力的新方向和新时代。（完）