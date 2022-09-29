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越南接待国际游客达187万人次
2022年9月，越南接待国际游客人数达43.2万人次，环比下降了11.2%。
由于夏季人们对娱乐和旅游的需求高涨，前 9 个月，住宿和餐饮业营业额达 430.9 万亿越南盾，与去年同期相比增长了 54.7%。
由于旅游业特别是境内旅游业的强劲复苏，2022 年 前9月旅游收入预估达到 18.2 万亿越南盾，是去年同期的 3.9 倍。然而，今年前9月的旅游收入仅为2019年同期的55.9%。
越南旅游业正积极开展旅游促进和推广活动，以吸引国际游客。最近，越南文化体育与旅游部旅游总局同Tiktok和越南旅游业协会在Tiktok平台上推广“越南吟唱”活动，呼吁公众寻找传统文化之美，推崇传统文化，助力推广国家的旅游形象。
*9月10日至14日，2022年湄公旅游论坛在广南省以线上和线下相结合的方式举行。该论坛的主题为“旅游业重建——旅游业坚韧复苏”。这是越南第三次承办湄公旅游论坛。
据旅游总局的消息，该论坛的宣传推广工作正加速进行。2022年湄公旅游论坛是促进企业对接、向大湄公河次区域经济合作（GMS）内外国家推广文化和旅游的良好平台。
据悉，湄公旅游论坛是一项年度会议，分别轮流在6个成员国举行。在论坛期间，将举行次区域旅游会议、湄公河国家旅游展等活动。（完）
由于夏季人们对娱乐和旅游的需求高涨，前 9 个月，住宿和餐饮业营业额达 430.9 万亿越南盾，与去年同期相比增长了 54.7%。
由于旅游业特别是境内旅游业的强劲复苏，2022 年 前9月旅游收入预估达到 18.2 万亿越南盾，是去年同期的 3.9 倍。然而，今年前9月的旅游收入仅为2019年同期的55.9%。
越南旅游业正积极开展旅游促进和推广活动，以吸引国际游客。最近，越南文化体育与旅游部旅游总局同Tiktok和越南旅游业协会在Tiktok平台上推广“越南吟唱”活动，呼吁公众寻找传统文化之美，推崇传统文化，助力推广国家的旅游形象。
*9月10日至14日，2022年湄公旅游论坛在广南省以线上和线下相结合的方式举行。该论坛的主题为“旅游业重建——旅游业坚韧复苏”。这是越南第三次承办湄公旅游论坛。
据旅游总局的消息，该论坛的宣传推广工作正加速进行。2022年湄公旅游论坛是促进企业对接、向大湄公河次区域经济合作（GMS）内外国家推广文化和旅游的良好平台。
据悉，湄公旅游论坛是一项年度会议，分别轮流在6个成员国举行。在论坛期间，将举行次区域旅游会议、湄公河国家旅游展等活动。（完）