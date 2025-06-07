越南接待国际游客超920万人次，跻身亚洲旅游搜索热榜

据越南国家旅游局的统计数据显示，2025年前5个月，越南旅游继续呈现积极增长势头，接待国际游客920多万人次，同比增长21.3%。



2025年5月国际游客到访量创历史新高



在赴越南的国际游客中，通过航空入境越南的游客占比高达85.2%，这一渠道仍是国际游客的主要出行方式；经陆路入境的占12.9%，经海路的仅为1.9%。尽管越南拥有漫长的海岸线和丰富的港口资源，但经海路入境的游客仍较少，显示出该领域的发展潜力仍有待挖掘。



仅在2025年5月，全国接待国际游客达153万人次，同比增长10.5%。多家旅游企业表示，与2025年4月的游客到访量相比，这一数字并不低，因为此时已过国际游客出行高峰期。事实上，5月的游客到访量创下近10年来同期最高纪录。这一趋势表明，越南正逐渐成为全年皆宜的旅游目的地，而非仅限于季节性旅游。



从市场规模来看，中国仍是越南最大的游客来源国，达236万人次，占国际游客总数的25.7%。这一成果部分得益于边境开放政策和直达航线复航，同比大增47.2%。韩国以190多万人次（占20.7%）稳居第二位。



前十大客源市场还包括中国台湾（53.3万人次）、美国（37.5万人次）、日本（34.2万人次）、柬埔寨（32.5万人次）、印度（27.2万人次）、澳大利亚（24.1万人次）、马来西亚（22.1万人次）等。



值得一提的是，俄罗斯以21万人次的游客人数跻身前十，成为越南来自欧洲游客最多的国家，同比增长高达121.1%。这一成就得益于越南对俄实施的便利签证政策及系统性的市场推广活动。



此外，中国和日本等市场的强劲增长，分别为47.2%和18.3%，其充分体现出越南在恢复航线、放宽签证政策及加强市场推广方面的努力。越南对部分国家实行单方面免签政策后，相关市场也持续增长，其中英国增长19.5%，法国增长19.8%，德国增长16.1%，意大利增长24.7%，西班牙增长10.3%，丹麦增长10.9%，瑞典增长15.1%，挪威增长14.3%。



2025年5月，国内游客达1400万人次，其中过夜游客达900万人次。累计前5个月，国内游客总量达6150万人次。

据报告，2025年前5个月，旅游服务营业收入估计达38.4万亿越盾，占社会总零售和服务收入的1.4%，同比增长24.7%。部分地方旅游收入增长显著，包括胡志明市（增长30.4%）、同奈省（增长29.1%）、老街省（增长24.4%）、河内（增长22.0%）、岘港（增长19.9%）。



越南跻身亚洲旅游热门目的地前五



根据在线旅游服务平台Agoda的数据，越南位列2025年夏季欧洲游客搜索最热的亚洲目的地第5位，仅次于马来西亚、日本、印度尼西亚和泰国。该排名基于2025年4月的住宿搜索数据，涵盖7月至8月的旅游出行计划。



Agoda越南代表表示，越南因其丰富的自然景观、独特的文化特色及与欧洲直航航线的便利连接而给游客留下深刻印象。



在搜索越南旅游的欧洲国家中，法国、英国、德国、俄罗斯和挪威排在前五。值得注意的是，俄罗斯和挪威取代荷兰和西班牙，进入前五，这得益于越南与两国之间的直航航线和免签政策。



此外，来自一些新兴市场的游客搜索量也显著增长，如匈牙利（增长320%）、土耳其（增长288%）和波兰（增长153%），显示出越南旅游在欧洲游客心中地位日益突出。



初步统计显示，岘港、胡志明市和河内——这三地以其自然景观、文化遗产和充满活力的都市生活为特色，提供多样化和富有吸引力的旅游体验，成为国际游客的热门目的地。国家旅游局代表指出，便利的签证政策、强有力的宣传推广以及与节日相结合的文化旅游活动，是吸引国际游客的重要因素。



目前，越南旅游行业正加快推进国内外市场的推广计划。2025年6月底，越南国家旅游局将在波兰、捷克和德国联邦共和国举办旅游推介活动，旨在扩大欧洲客源市场，助力实现全年接待国际游客人数2200万至2300万人次的目标。（完）