越南接待国际游客人数实现1250~1300万人次的目标

2023年旅游业国家管理工作部署会议于12月21日在河内召开。此次会议由越南文化体育与旅游部国家旅游局举办，旨在探讨新形势下的旅游管理与发展。

越南国家旅游局副局长范文水在会议上发表讲话时强调，在受新冠肺炎疫情严重影响两年后，越南旅游业已恢复并加速发展，达到了既定目标。2023年前10月，赴越南的国际游客人数超过了原定的全年目标，越南旅游业提议将这一目标提高到1250~1300万人次，迄今也取得了预期的成效。

据越南国家旅游局的数据显示，2023年越南接待国际游客总数预计达1250万人次，远高于既定目标800万人次的目标。国内游客预计将达1.08亿人次，超出年计划5.8%。旅游总收入预计将达672万亿越盾（折合人民币2055亿元），超出年计划的3.38%。越南旅游形象得到提升，在世界版图上的定位更加清晰，竞争力不断增强。

2023年，越南国家旅游局第四次荣获“亚洲领先旅游管理机构”荣誉称号。同时，越南再次获得世界旅游奖(WTA)颁发的“世界领先的遗产目的地”奖等许多权威奖项。

会议上，越南国家旅游局明确指出国家管理工作中的多项任务，其中包括加强旅游区和景点的管理力度，保护和弘扬自然、文化价值，促进旅游可持续发展，确保游客的安全，特别注意旅游目的地环境卫生、食品卫生安全等。有关机构加强检查监督力度，提高人们的环境保护和历史文化遗产和自然景观保护意识等。

越南国家旅游局提出的另一项重要任务是实施全面有效的联动机制，特别是发挥国家旅游局的引导作用，促进河内、岘港、胡志明市、芹苴、广宁、宁平、承天顺化、庆和等各大旅游中心的火车头作用，形成旅游业增长的驱动力等。（完）