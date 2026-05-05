越南接任哥本哈根东盟协调委员会主席一职

越通社驻欧盟记者报道，自2026年5月初起，越南驻丹麦大使阮黎清已正式接替泰国大使，就任哥本哈根东盟协调委员会主席一职。移交仪式在泰国驻丹麦大使馆隆重举行。丹麦外交部代表及若干相关部门机构代表、各研究机构领导、学者、丹麦企业与协会代表，以及部分国家驻丹麦大使等50多位代表出席了仪式。
越通社驻欧盟记者报道，自2026年5月初起，越南驻丹麦大使阮黎清已正式接替泰国大使，就任哥本哈根东盟协调委员会主席一职。移交仪式在泰国驻丹麦大使馆隆重举行。丹麦外交部代表及若干相关部门机构代表、各研究机构领导、学者、丹麦企业与协会代表，以及部分国家驻丹麦大使等50多位代表出席了仪式。
越南这一轮为期一年的轮值主席任期具有重要意义，特别是在丹麦刚于2026年1月正式成为东盟的部门对话伙伴和东帝汶于2025年10月正式加入东盟的背景下。
出席移交仪式的各东盟国家大使及代表对越南提出的行动计划表示高度赞赏。该计划包括加强沟通、向丹麦合作伙伴及公众广泛宣传东盟及各成员国的形象；推动互联互通，扩大并提高东盟与丹麦在共同关注领域上的合作效率。
值此机会，印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南等东盟国家驻丹麦大使馆联合举办了题为“东盟—丹麦：携手共创未来”的研讨会。与会代表高度评价研讨会的务实内容，以及关于东盟发展历程的益处信息。
报道/越通社