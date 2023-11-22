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越南授予俄罗斯专家“致力于越南文学艺术事业”纪念章
杜红军表示，前苏联和目前俄罗斯现实主义和人文的文学艺术对越南文学产生巨大影响。俄罗斯各大作家如亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金、米哈伊尔·莱蒙托夫、列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰、列夫·托尔斯泰、玛克西姆·高尔基和索科洛夫等的作品已被翻译成越南语。阿列克谢耶维奇是为该研究、翻译领域做出巨大贡献的越南学家之一。
杜红军强调，该纪念章是对阿列克谢耶维奇为越南文学做出的贡献给予表彰和认可的奖项，希望他继续贡献更多具有意义的科研工程。
邓明魁大使强调，“致力于越南文学艺术事业”纪念章是越南文学艺术协会乃至越南对阿列克谢耶维奇副教授在研究和向俄罗斯公众乃至国际友人推介越南文学艺术做出不懈努力、为两国传统友谊和全面战略伙伴关系做出贡献给予的认可。邓明魁同时建议越南文学艺术协会同俄罗斯越南学研究家配合，联合开展各项活动，特别是文化艺术活动，旨在于2024年庆祝《越俄友好关系基本原则条约》签署30周年。
阿纳托里·索科洛夫·阿列克谢耶维奇是越南人广为人知的“越俄词典”编撰者。他热衷于越南历史、语言和文化并拥有深广的了解。他还是有关越南各领域的100篇文章、权威研究工程。阿列克谢耶维奇利用对越南语的精通已参与将许多越南文学作品翻译为俄语，如《翘传》、《邓垂簪日记》等等。（完）