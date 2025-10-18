越南捐赠6150亿越盾 驰援古巴渡过难关

10月18日，“越南-古巴情谊65周年”支持古巴人民募捐活动组委会同越南文学艺术协会联合会、《文学艺术时报》、越南音乐家协会联合举行支持古巴人民募捐活动总结仪式暨"唱响越南-古巴友谊团结之歌"歌曲创作大赛颁奖仪式及惠民演出。



越南祖国阵线中央委员会主席杜文战在活动致辞中感谢国内外同胞怀着对古巴人民的深厚情谊，积极响应该活动。他表彰了越南红十字会、各相关组织、文艺工作者、新闻媒体机构以及古巴驻越南大使馆为传播越古两国团结互助精神所作出的积极贡献。



由越南文学艺术协会联合会、越南音乐家协会和文学艺术时报联合举办的"唱响越南-古巴友谊团结之歌"歌曲创作运动，得到了全国数百名专业和非专业音乐家、艺术家的响应，创作了许多歌颂越古友谊的感人作品。这表明"越南-古巴情谊65周年"支持古巴人民募捐活动已触动了所有越南人民的心，激发了精神力量、创作灵感以及对越南-古巴特殊、罕见友好关系的自豪感。

古巴驻越南特命全权大使罗赫里奥·波兰科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes ）代表古巴党、国家、政府和人民，对越南人民的特殊团结情谊致以最深切的谢意。越南自豪地展现了民族的人文主义精神，以及构成越南灵魂品格的价值。古巴在越南人民心中始终如同一位真诚、亲近和忠贞不渝的朋友。



越南红十字会副主席兼秘书长阮海英表示，自8月13日，越南红十字会启动 “越古团结65周年”支持古巴募捐活动后，得到全国民众热烈响应。经过3周的启动，该活动收到4000亿多越盾的捐款。截至2025年10月16日，捐款总额达到6150亿越盾，是相当于初始目标的8.5倍。



在文化艺术领域，歌曲创作运动共收到来自全国124位作者的140首作品。组委会从入围决赛的22首歌曲中，评选出一等奖一名、二等奖两名、三等奖三名和其他奖项。（完）