越南挖掘对亚欧市场的出口潜力

亚欧地区（Eurasia）包括28个国家，是一个从东欧延伸到中亚的大陆地，本来是越南传统出口市场。近年来，尽管双方货物贸易有所减少，但该市场对越南出口商品而言是仍然有待挖掘的潜在市场。

发展空间广阔

据越南海关统计数据，2022年，在世界经济和政治局势复杂多变并面临种种困难和挑战的背景下，越南与亚欧地区双边贸易仅达133亿美元，同比下降9.7%。2023年前9月，达90亿美元，较2022年下降6.5%，其中，越南出口额达63亿美元，下降1.2%。

越南工贸部欧洲和美洲市场司司长谢黄灵强调，亚欧市场对越南商品而言仍然是有待挖掘的潜在市场。与此同时，双方为双边贸易合作关系创建了许多稳固机制和框架，如《越南与亚欧经济联盟自由贸易协定》和《越南与欧盟自由贸易协定》等。

上述合作机制得到有效展开，为越南和亚欧各国企业加强贸易投资合作关系奠定稳固基础。特别是旅居亚欧地区的越南人较多。因此，促进越南企业和旅居亚欧地区越南人的交流将有助于推动越南与亚欧地区贸易投资合作更加有效务实。

越南驻保加利亚商务参赞阮成海表示，中东欧各国年均进口额达1.6万亿美元，但2022年越南对该市场的出口额仅达78亿美元，占0.5%。其显示越南出口企业在该市场的发展空间广阔。

价格和质量的竞争力

越南驻俄罗斯大使馆商务参赞杨黄明表示，原产于越南的香料、蘸酱、新鲜和干果、饮料和食品越来越多地出现在俄罗斯及独立国家联合体（SNG）国家的大型连锁店和超市。Vinus饮用水、King干果、红熊面条、河内啤酒、中原咖啡等越南品牌逐步受到消费者的青睐。

对于进军中东欧市场的经验，阮成海认为，价值和质量是竞争中两个重要因素，决定企业的成败。

谢黄灵表示，在全球经济不稳定的背景下，企业需要注重把握市场信息、更新进口国政策以及优化营销、支付、运输解决方案等。越南工贸部将与越南驻亚欧地区各国大使馆和贸易代表机构配合帮助企业更新与把握市场信息，利用新合作机会，同时化解贸易活动的困难和障碍，完善总体措施，促进越南与亚欧市场贸易投资活动。（完）