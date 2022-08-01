越南持续跻身世界增长迅猛的旅游目的地行列

据越南文化体育与旅游部旅游总局8月1日公布的消息，2022年前7月，越南接待国际游客95.4万人次，同比增长8倍，平均月度增长62%。



在越南10大出境旅游客源市场中，9个市场在亚太地区，另外一个市场是中国。其中，韩国是越南最大出境旅游客源市场，其次是美国。在10个市场中，东南亚有4个市场：柬埔寨、新加坡、泰国和马来西亚。尽管欧洲市场客流量并不多，但增长速度非常高，其中英国位居榜首，其次是法国和德国。



旅游总局认为，旅游市场呈现强劲复苏势头。具体，2022年上半年，该局向经营国际旅游业务的312家旅行社颁发许可证。截至2022年6月底，全国经营国际旅游业务的旅行社共2415家，经营国内旅游业务的旅行社共1060家。同时，全国旅游住宿单位共3.333万家，客房数量达66.7万间。



从2022年年初至今，越南持续跻身世界增长速度迅猛的旅游目的地行列，平均增长50%-75%。2022年7月，对越南住宿接待单位的搜索量比2022年3月初相比增长4.9倍。与2021年同期相比，2022年7月，国际游客对越南旅游住宿接待单位的搜索量增长1200%。美国、澳大利亚、新加坡、日本、韩国、英国、马来西亚、德国、泰国等国家的游客对越南相关信息的搜索量最多。



随着全球国际旅游业强劲复苏，2022年7月份，越南人对国际旅游搜索量同比增长780%。东南亚的目的地仍然最受越南游客的关注。新加坡、泰国、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等6个国家位列越南游客搜索最多的10个国家。

旅游总局正在与旅游业发展扶持基金会、旅游企业、航空公司、旅游目的地配合，计划组织促销活动，以快速恢复越南国际旅游市场，重点关注东北亚、东南亚和欧洲等市场。



具体，越南旅游将参加自9月22日至25日在日本举行的2022年日本国际旅游展（JATA Tourism EXPO ）以及自11月7日至9日在英国举行的世界旅游交易会（World Travel Market）。



在国内，越南旅游将从9月8日至10日在胡志明市举行国际旅游展活动（International Travel Expo），自10月9日至14日在广南省会安市举行大湄公河次区域旅游促进计划活动等。（完）