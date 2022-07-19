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越南拥有亚洲最具活力的创业环境
越南数字经济发展的主要动力是愿意尝试与接受新技术产品的庞大年轻人口和具有支持性的国家政策以及外国投资资金增加。
目前，越南经济增长速度超过亚太地区任何其他市场。预计，2022年和2023年的增长率将分别达到5.5%和6.5%，接近世界银行 (WB) 预测的疫情前的增长率。
据汇丰银行和毕马威公司的专家，越南VNG公司是迄今为止最成功的初创公司。该公司以共有6000 多万用户的Zalo 聊天应用程序和 ZaloPay 电子钱包等新服务自2014年已获得“麒麟”称号。
VNLife 是企业移动支付服务提供商 VNPay 的运营商，2020 年已成为越南第二家被列入“麒麟”企业名单的企业。
风险投资交易价值在 2021 年增至 11 亿美元（2020 年达 3.01 亿美元和 2019 年达 3.3 亿美元）。到2021年底，游戏开发商Sky Mavis 和越南最受欢迎的电子钱包MoMo也被列入“麒麟”企业名单。
汇丰银行（越南）行长蒂姆·埃文斯(Tim Evans)表示，越南已成为一个初创中心，即将赶上印度尼西亚和新加坡等国家。凭借年轻、充满活力和具有知识的人口、高互联网覆盖率和智能手机使用率以及政府的支持，越南将继续保持其作为对国内外投资商以及技术公司最具吸引力的目的地的地位。其将使该国变成潜在麒麟的发展摇篮。”
毕马威越南首席战略官卢克·特洛亚尔（Luke Treolar）认为，随着电子商务迅猛发展，到二十年代末，越南将成为东南亚仅次于印度尼西亚的第二大数字经济体。（完）