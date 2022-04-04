越南拟自4月15日起签发“疫苗护照”

4月4日上午，越南卫生部举行全国视频会议，引导开展签发“疫苗护照”并向全国医疗机构贯彻关于新冠疫苗接种信息的补充和认证工作。



越南卫生部副部长陈文舜表示，截至目前，越南是世界新冠疫苗覆盖率最高的6个国家之一。



截止4月3日，越南全国累计新冠疫苗接种量超2.065亿剂次。18岁以上人群的一剂新冠疫苗接种率达近100%，第二剂次和第三剂次的接种率分别达99%和50%。12-17岁人群的第一剂和第二剂接种率分别达99%和94%。

目前，卫生部和全国各地方政府正计划于4月初为5-12岁以下儿童接种新冠疫苗。



对于向有需求的对象签发“疫苗护照”，陈文舜表示，目前已有近 2500本经认证的电子疫苗护照。



卫生部信息技术局局长杜长唯指出，截至目前，签发“疫苗护照”的筹备工作已基本完成。已接种新冠疫苗、正确申报信息并由疫苗接种机构录入疫苗接种系统、经国家人口数据库正确验证信息的人员，将获得“新冠护照”，而无需再办理任何手续。

杜长唯补充说，因信息缺失或不正确而未获发“疫苗护照”的人员需联系疫苗接种机构进行补充和更新。



此外，卫生部也要求，全国各地的疫苗接种机构准备好必要的条件，从2022年4月8日起进行签署新冠疫苗接种认证，以便卫生部计划自4月15日起签发“疫苗证书”。（完）