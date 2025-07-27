越南护照排名跃升七位：旅游升级与加快融入国际社会步伐的新机遇

越南护照在2025年第三季度《亨利护照指数》排行榜中的排名提升7位，不仅是越南旅游业走向国际市场的积极信号，也为越南公民在旅游、贸易与融入国际社会方面带来更广阔的机遇。

国际信任的“软指标”

这是亨利公司近20年来开始统计该指数以来，越南排名提升最显著的阶段之一。这一成果体现了越南对外政策的积极变化、国际声誉日益改善以及出入境管理能力不断增强。

目前，越南护照可免签或申请电子签证的目的地有51个，与一些其他发展中国家并列，尽管在全球排名中处于不高水平，但在短时间内大幅升位， 这是一个积极信号，显示越南护照正逐步摆脱末端行列，在全球化进程加速背景下为越南公民提供了更多的出行机会。

目前，越南公民可在多个大洲的国家免签或仅需申请电子签证。其中，东盟国家如文莱、印尼、老挝、柬埔寨、缅甸等，都是越南人熟悉的旅游和贸易目的地。此外，越南公民也可进入一些非洲国家如布隆迪、佛得角、科摩罗、吉布提、几内亚比绍，以及南美和中亚国家如玻利维亚、苏里南、巴拿马、吉尔吉斯斯坦等。在亚洲的马尔代夫和伊朗也不需要办理签证。

在东南亚区域内，越南护照排名高于老挝（第92位）与缅甸（第93位）。新加坡仍是全球护照最强国，其公民可免签前往195个国家和地区。

据越南统计局数据显示，2025年前6个月，越南公民出境人数超过400万人次，同比增长了53.9%。





机遇的提升

近年来，越南在加强边境安全合作、优化电子护照系统等多个领域取得了积极进展。越南还积极与亚洲、非洲及南太平洋国家推进双边免签谈判。

越南旅游咨询理事会（TAB）秘书长黄仁政表示，为进一步提升越南护照的排名，越南应加强与东盟、欧盟及其他发达国家的双边合作，推动签署免签协议。同时，每一位出境的越南公民要注意自身形象，因为他们代表的是国家形象。

越南Travelogy公司总经理武文宣指出，当前越南正努力提升行政效能，推进护照签发与出入境管理技术现代化。通过引入带芯片的电子护照，越南正逐步对接国际标准，并加强防伪与信息安全。这些进步有助于增强合作国对越南证件系统的信任与透明度。

越南护照排名的提升不仅具有象征意义，更将对数百万人的生活与发展机会带来积极影响。无论是想出国留学的学生、参加国际展会的企业家，还是寻找合法海外就业机会的劳动者，或是单纯想自由探索世界的游客，均能从中受益。

对旅游业尤其是出境游市场而言，护照排名上升意味着越南游客可更便捷申请签证、享受更多利好签证政策，特别是在欧盟、韩国、日本、澳大利亚等发达市场申请签证。

电子护照系统与透明的行政数据，为旅游企业打造高端、专业化旅游产品提供坚实基础。这些产品面向高收入、注重服务体验的客户群，如“会议+旅游”（MICE）、“健康疗养游”或“高端朝圣之旅”等，目标市场包括欧洲、澳洲、北美等地区。这一趋势正成为推动越南旅游企业扩大国际产品供应、提升越南旅游全球竞争力的重要动力。（完）