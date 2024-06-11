越南投资环境吸引外资流入

2024年5月，越南外商追加投资额创下今年几个月新高，达8亿多美元。该实际表明越南对外国投资者的吸引力和复苏能力，同时也反映出越南外商投资环境较为便利。

据计划与投资部外国投资局，5月，外商追加投资额超8亿美元，是4月的2.8倍，较3月份增长72%，是2月份的4.1倍和1月份的3.6倍多。

前5月，新批项目1227个，同比增长27.5%，其注册资本总额近79.4亿美元，增长50.8%。值得注意的是，前5月各项外商直接投资项目实际使用外资金额82.5亿美元，增长7.8%。其表明，外商对越南中长期增长展望充满信心。

经济专家强调，越南仍是对外国投资者具有吸引力的市场，是今后最值得投资的目的地。

企业和外国投资者的信心提升和乐观态度还充分体现在近期国内外组织的各项调查，如据越南欧洲商会今年第一季度商业信心指数（BCI）调查，越南商业信心指数达52.8%，创下2022年以来新高，证明越南欧洲企业界的信心日益提升。

越南欧洲商会主席多米尼克·米歇尔（Dominik Meichle）认为，越南良好的人力资源是发展半导体等高技术产业的基础。越南政府正为该转移做好准备。

新加坡大华银行UOB（越南）企业银行部高级总监Lim Dyi Chang认为，越南成为高技术、高价值产业的一流中心。

从来自外国投资者的积极信号，海防市经济区管理委员会主任黎忠坚表示，海防市已在国内外灵活、多样地开展多项投资促进活动，发展各工业区和经济区基础设施。与此同时注重行政审批制度改革，开展提高2024年各厅局、地方竞争力指数。基于此，今年上半年，海防市引进外资约达6.47亿美元，同比增长11%，其中新签项目29个，注册资金2.47亿美元；追加投资项目19个，追加投资额4亿美元。

品牌与竞争战略研究院院长武志成认为，尽管吸引外资呈现积极信号，但在各国之间为了参加全球供应链和吸引各大集团投资而强烈竞争的情况下，要求越南需集中改善基础设施、人力资源和营商投资环境。

越南欧洲商会主席多米尼克·米歇尔认为，越南经济潜力巨大，解决各法律挑战被视为把潜力化为实力的“钥匙”。简化手续和出台更加透明的规定将帮助国内外企业取得成功。此外，提高稳定性和预测能力将提升越南全球竞争力并把越南的潜力充分发挥出来。其将帮助越南成为地区一流投资目的地，为企业带来利益，吸引国际投资和加强国际伙伴关系。

外国投资者协会副主席阮文全认为，为了实现吸引优质外资的目标，除了政府出台的政策外，越南各家企业应拥有足够能力、条件、技术、管理能力，从而与外资企业合作或参加其供应链。（完）