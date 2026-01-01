越南承诺继续推动人人享有全部人权

越南常驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使近日在接受越通社专访时表示，在上个任期（2023-2025年），越南在人权理事会始终坚持一贯、建设性的方针，聚焦推动切实可行的解决方案，以改善民生。





建设性参与，聚焦共识与合作



梅潘勇大使指出，代表团明确了工作优先方向，确保了在任期内稳定、主动且持续的参与。越南高度重视推动跨区域合作及基于共识的成果，认为这是在当前国际形势复杂、分歧犹存的背景下构建互信的重要基石。秉持此精神，越南代表跨区域核心小组提出并推动理事会协商一致通过了多项重要决议，包括纪念《世界人权宣言》发表75周年及《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年的决议，以及一项关于公平转型的气候变化与人权决议。

与此同时，越南代表团还牵头或参与了多项关于落实可持续发展目标、性别平等、疫苗获取与人权等务实议题的跨区域联合声明，持续引导国际社会关注合作、包容与人民的实际需求。越南也积极利用理事会各类平台分享经验、学习借鉴，不断提升参与的信誉与说服力。

梅潘勇大使强调，上述努力的综合效应，进一步增强了国际社会对越南能够携手不同地区、弥合分歧并为共同优先事项作出贡献的信心。此次以亚太最高票数再次当选，不仅是对越南国内人权进步的认可，也充分肯定了越南代表团秉持尊重、务实与合作的工作方式。



重要经验：“尊重、对话、合作



回顾2023-2025年任期，梅潘勇大使表示，越南在人权理事会活动中总结出的核心理念可概括为：“尊重与理解——对话与合作——人人享有全部人权”。以尊重的态度倾听各方意见，及早推动对话，优先寻求凝聚共识的解决方案，并将技术合作视为实现可持续成果的基础，这些是建立互信的关键因素。

越南坚持人权的全面性，认为公民权利、政治权利与经济社会文化权利及发展权相辅相成、相互促进。越南将包括普遍定期审议在内的联合国人权机制视为持续改进的重要工具，并以开放和负责任的态度参与国际人权条约及特别程序。

展望2026-2028年任期，梅潘勇大使表示，越南将继续推进此前确定的八个优先领域，包括：提高联合国人权理事会运作效能并促进国际法；应对气候变化和数字化转型背景下的人权挑战；防止和打击一切形式的暴力与歧视；加强对弱势群体的保护；促进性别平等；保障健康权；保障劳动权与优质教育权；推动人权教育。

越南将继续支持理事会运作更加务实、注重成果，减少重复讨论，优先开展对话，并在必要时加强技术合作。在应对气候变化、数字化转型等全球性议题上，越南主张采取平衡方式，重视转型过程中的人权保护，确保“不让任何一个人掉队”。

梅潘勇大使强调，越南已凭借以往任期积累的经验和日益完善的国内协调机制，为2026-2028年新任期做好了充分准备，确保在日内瓦的参与及时、协调、一致且重点突出。越南的多边外交致力于成为可信赖、负责任的伙伴，坚信多边主义是应对当今全球挑战不可或缺的途径。

目前，越南是联合国9项核心国际人权公约中7项的缔约国，并已批准国际劳工组织25项公约。再次高票当选联合国人权理事会成员，既是一份荣誉，更是一份责任，体现了越南通过务实对话与合作，坚定不

移推动“人人享有全部人权”理念的承诺。（完）