越南承诺推进清洁能源转型

越通社驻泰国曼谷记者报道，10 月 16 日至 20 日，亚太能源周和第三届亚太能源论坛 (APEF 2023) 在泰国曼谷联合国会议中心举行。来自包括联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（ESCAP）37个成员国在内的42个国家和国际组织的265位部长、高级官员和专家等代表一同参加活动。

越南驻泰国大使馆经济商务参赞黎友福率越南代表团出席论坛并受越南工贸部的委托在论坛开幕式上致辞。

黎友福在致辞中表示，由于海岸线长、地势低洼区域多、气候炎热，越南成为世界上最容易遭受气候变化影响的5个国家之一，海平面上升、频发的洪涝灾害、干旱和极端天气等自然灾害威胁了越南社会经济发展和环境的可持续性。越南政府在多个领域实施了应对气候变化的多项政策，其中能源领域受到特别关注。

目前，能源是越南最大的碳排放源。因此，能源转型是决定应对气候变化目标能否成功的最重要因素。

黎友福强调，对于越南和广大发展中国家来说，亚太经社会框架下的能源合作是各国协调政策、分享能源转型和应对气候变化经验的重要论坛。越南愿与各伙伴和国际组织在该领域加强合作，希望联合国有关机构特别是亚太经社会采取适当的优先政策，支持发展中国家能源转型进程，特别是在资金方面的支持，提高发展中国家的政策规划能力和项目实施能力。

论坛通过了《塑造亚太地区安全、可持续和互联互通的能源未来》部长级宣言，为亚太经社会与成员国在应对挑战，确保区域能源供应的可持续领域的合作指明了方向。

按计划，第四届亚太能源论坛将于2027年举行。（完）