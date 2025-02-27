越南承诺促进和保护人权

越通社驻日内瓦记者报道，2月26日，在联合国人权理事会第58届会议一般性辩论期间，越南常驻联合国、世界贸易组织及其他国际组织代表团团长梅潘勇大使强调，越南坚定促进和保护人权的承诺。

梅潘勇大使在会上发表讲话时重申越南将与人权理事会保持紧密合作。越南已于2024年9月完成第四轮普遍定期审议（UPR），并正在制定落实获批建议的总体计划。2025年，越南将开展关于落实《残疾人权利公约》（CRPD）、《公民及政治权利国际公约》（ICCPR）、《消除对妇女一切形式歧视公约》（CEDAW）等重要国际人权公约国家报告的对话活动。

尽管面临诸多挑战，越南经济在2024年仍实现7%以上增长，多维贫困率降至1.9%，医保覆盖范围扩大，教育质量在全国范围内得到提升。越南设定2025年经济增长目标超过8%，为2026年及以后的两位数增长奠定基础，并创造更有利条件以促进人权发展。梅潘勇大使还强调，越南坚定承诺应对气候变化，力争到2050年实现碳中和，并确保公正能源转型进程。

在2024年联合国人权理事会第56届会议上，越南与孟加拉国和菲律宾共同提出关于人权与气候变化的年度决议，重点关注公平转型。强调在促进和保护人权方面的积极作用，梅潘勇大使宣布，越南决定竞选2026-2028年联合国人权理事会成员，并获得了东盟国家的广泛支持。越南愿与各方合作，共同推动以对话和合作为基础的全面、建设性人权议程。（完）