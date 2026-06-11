越南承诺促进东盟与新西兰和英国的合作

值此机会，东盟各国、新西兰和英国代表高度评价越南作为协调国所发挥的作用，并认为越南为推动东盟—新西兰全面战略伙伴关系和东盟—英国对话伙伴关系不断发展做出具体与切实的贡献。



东盟—新西兰：从承诺到切实行动



越南外交部副部长邓黄江致开幕词时表示，作为协调国的越南承诺推动东盟—新西兰合作更加务实高效，确保政治承诺转化为切实行动，使民众都能够从中受益。



东盟高官会（SOM）新西兰代表团代理团长阿兰娜·哈德森（Alana Hudson）指出，本次论坛为各方分享意见并进一步增进对地区机遇与挑战的认识提供了重要平台。



在讨论会上，各专家和学者强调，次区域合作在地区架构以及东盟合作中具有重要战略意义，应将湄公合作与东盟议程衔接，使其成为建设坚韧和包容东盟共同体的重要组成部分。同时，加强与对话伙伴的协调，动员各对话伙伴的资源，利用新西兰的声望、技术、实践经验和绿色资源等。



与会代表同意将次区域合作内容纳入《2026~2030年东盟—新西兰行动计划》，推动包括人工智能在内的新技术应用，开展具体合作项目，建立定期交流机制，维持定期对话。



纪念东盟与英国建立对话伙伴关系5周年（2021~2026年）研讨会。图自越通社

东盟—英国：五年同行 共创未来



在东盟—英国研讨会上，与会代表回顾了双方建立对话伙伴关系5年来取得的成果，并认为在当前形势下，双方应调整合作重点，推动合作关系务实发展，为双方人民和企业以及两个地区带来具体利益。



代表们还就东盟与英国关系的战略前景分享观点、看法和建议。与会代表认为，双方应加强战略对话，扩大合作，探索更加灵活高效的合作机制，以应对地区新兴挑战。东盟与英国关系须由“树立互信”向“增强韧性”转变。



本次研讨会重点讨论了全球治理、经济韧性、供应链、战略矿产、提高海域态势感知、新兴技术、数字治理、绿色金融、可再生能源和海港基础设施等合作领域。



邓黄江表示，2021年，英国成为东盟对话伙伴是双方关系的重要里程碑，反映了双方在维护地区和平、稳定、合作与繁荣中的共同利益。双方5年来取得的合作成果为下一阶段的合作注入新动能，为英国更深入参与东盟引导的区域机制创造了便利条件，有效支持东盟共同体的建设，促进务实合作，为双方共同利益做出贡献。



他强调，英国为东盟优先事项、提升地区韧性和适应能力方面所提供的切实帮助就是东盟与英国关系的价值。



英国外交部副大臣西玛·马尔霍特拉（Seema Malhotra）表示，英国将继续深化并推动与东盟关系不断强劲发展，并支持东盟在区域架构中的中心地位以及《东盟印太展望》。



值此机会，邓黄江还分别会见中国和日本驻东盟代表团团长以及英国外交部副大臣西玛·马尔霍特拉，就双边合作及东盟框架内协调问题交换意见。（完）