新闻
越南承诺与联合国教科文组织共同倡导可持续发展文化
为今后进一步加强越南与联合国教科文组织的合作，肯定越南为落实联合国可持续发展目标所做的贡献，阮文雄部长建议总干事女士和联合国教科文组织向越南分享经验、国际专家支持，在准备和制定文化遗产法草案过程中更新联合国教科文组织的相关指导方针和规定，以继续完善越南文化遗产管理的法律基础。
阮文雄强调，作为联合国教科文组织积极、负责任的成员，同时也是2023-2027年任期世界遗产委员会成员职位的候选人，以及2003年和2005年《保护遗产非物质文化公约》政府间公约委员会成员，越南希望传达信息，呼吁世界各国特别是联合国教科文组织成员携起手来，继续更有力地推动在全球范围内保护和弘扬世界遗产价值的工作，为我们的子孙后代保护和传播这些极其宝贵的文化财富做出贡献。
联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱对阮文雄部长分享的《国家文化发展目标计划》表示印象深刻，表示愿意与越南在修改《文化遗产法》进程中同行并提供支持。
奥德蕾·阿祖莱女士希望，越南成为支持文化成为2030年后联合国议程中单独发展目标的带头国家；希望越南今后在联合国教科文组织的活动中发挥更加积极的作用。（完）