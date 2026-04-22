越南批准编制下龙湾保护与发展规划任务

越南政府副总理范氏清茶签署了政府总理第704/QĐ-TTg号决定（2026年4月21日），批准广宁省下龙湾国家级特殊遗迹区景观保护、修缮和恢复规划编制任务。

根据决定，规划研究范围包括与下龙湾景观形成和发展密切相关的景观空间区域、地名及自然地理边界。该范围包括广宁省下辖的下龙市巡洲、河修、白斋（Bãi Cháy）、鸿基、下龙、河安、光亨、云屯等8个乡、坊、特区的陆地和海域；同时包括与海防市吉海特区接壤的海域以及研究范围内的保护区、特种用途林、水源林、水面和水流等相关区域。

规划规模总面积约676.36平方公里，与根据联合国教科文组织世界遗产中心存档的1994年、2000年及2023年世界遗产档案，属于广宁省行政地界内的下龙湾-吉婆群岛世界遗产核心区和缓冲区面积一致。

该规划的目标是保护下龙湾的自然景观、环境、地质、地貌、生物多样性和特有生态系统；同时保护文化、历史、传统空间，维护下龙湾海洋-海岛文化特色。

该规划还旨在充分识别下龙湾国家特殊遗迹区的潜力与价值；完善服务于遗迹管理、保护和价值发挥的档案、数据系统；按照法律规定和实践要求完善保护区域边界和范围；批准的当地各项规划，包括《2021-2030年广宁省规划及2050年愿景》和《至2040年下龙市总体规划》；同时建立保护与可持续发展相结合的模式，分阶段合理组织空间和基础设施结构等。

该规划是开展遗迹保护与价值发挥项目的重要依据，并为建立管理机制、制定投资计划和吸引社会资源参与提供法律依据。（完）