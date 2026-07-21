越南批准《2026—2030年阶段国家数字化转型战略及2045年愿景》

越南政府副总理胡国勇于2026年7月14日签发了第1266/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年阶段国家数字化转型战略及2045年愿景》（以下简称《战略》）。



根据《战略》，到2045年，越南将建设成为繁荣安全、充满人文情怀、高度发达的数字化国家；全面、同步、深入、包容地推进数字转型，使其成为国家发展的主要方式和经济增长的重要动力，助力提升劳动生产率、国家竞争力和人民生活质量。人民和企业既是数字化转型的中心和主体，也是数字化转型成果的主要受益者。越南将构建以数据和人工智能（AI）为基础的现代化国家治理体系，自主掌握数字技术、数字平台和战略性数字产品，切实维护国家数字主权。



关于发展电子政务，提升运作效能的目标：100%的行政审批档案和办理结果实现数字化；99%的居民和企业对在线公共服务满意；100%部门、行业和地方高效使用国家通用数字平台开展指导、调控和公共服务供应活动等。



100%的省级智慧运行中心完成升级，融合人工智能（AI）技术，用于分析、预测、预警、监测和辅助决策；100%的国家机关干部、公务员依规建立电子档案且接受数字知识和数字技能培训并持续更新相关知识；100%的数字化转型和信息技术专职人员接受数字技术培训并持续更新专业能力；越南电子政务/数字政府发展水平跻身联合国评估的全球前50位。



关于推动数字经济发展、提升经济体竞争力目标：数字经济规模占国内生产总值（GDP）的比重达30%以上；支持至少50万家中小企业实施数字化转型；建设并投入运行至少5个数据交易平台，确保安全且遵守法律法规；电子商务营业收入占商品零售和服务业收入总额的比重达15%至17%。



客户扫码即可快速转账。图自越通社

力争45%的中小商贸企业入驻国内外大型电子商务平台；非现金支付交易总额达国内生产总值（GDP）的30倍；超过40%的中小企业能够接触并使用“模型即服务”（MaaS）平台、AI智能体或共享人工智能解决方案。



关于建设数字社会、缩小数字鸿沟、提升人民生活质量目标：光纤宽带网络覆盖100%的家庭；15岁及以上人口拥有银行账户或其他经许可金融机构账户的比例达95%以上；18岁及以上人口拥有数字签名或个人电子签名的比例超过70%；力争100%的居民建立电子健康档案；接受基础数字技能培训的劳动年龄人口不少于1000万人次。



为实现上述目标，《战略》提出了各项重点任务和解决方案，即完善数字制度体系，促进数字基础设施，建设数字数据资源和国家统一共享数字平台，培养数字人才，建立数字技术企业，加强国际合作等。



此外，《战略》大力推进数据数字化、标准化、数据清洗和再利用：数据是战略资源；集中建设和连接国家数据库，优先建设人口、土地、企业、财政、医疗、教育等领域。推进数字化、标准化，以便在行政手续办理中实现共享和再利用，缩短时间，提高满意度；发展集成人工智能的共用数字平台，服务于指导、调控和公共服务。



优先发展“越南制造”（Make in Viet Nam）数字科技企业生态系统：数字科技企业是发展数字政府、数字经济、数字社会的核心。国家作为大市场，通过订单、公共采购、服务租赁等方式创造试验空间和初始市场；支持企业提升研究开发能力、知识产权和商业化能力；鼓励企业、研究院所、大学形成国内价值链。（完）