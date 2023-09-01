越南批准《2021-2030年国家能源总体规划和2050年愿景》

越南政府副总理陈红河签发了有关批准《2021-2030年国家能源总体规划和2050年愿景》的第893号决定。

该规划的总体目标是保障国家能源安全，适应经济社会发展和国家工业化、现代化的要求，保障国防安全，提高人民生活水平，保护生态环境；确保 能源转型的成功实施，为实现2050年净零排放目标作出重要的贡献；能源行业各子行业协调发展，其基础设施同步化、智能化，达到地区先进水平，与世界科技发展趋势接轨。

同时，发展独立自主的能源产业； 形成以可再生能源、新能源为主的能源产业生态系统，成为地区清洁能源产业中心和可再生能源出口基地。

在保障国家能源安全方面，该规划的目标是满足国内能源需求，分别实现2021-2030年和2031-2050 年阶段国内生产总值（GDP）年均增长7%左右和6.5%-7.5%的经济社会发展目标。

在能源公平转型方面，该规划目标是到2030年可再生能源占一次能源总量的比重达到15-20%，到2050年达到80-85%左右。到2030年，节能约为8-10%；到 2050 年，与正常发展情景相比，节能约为15-20%。

2030年温室气体排放量约为399-4.49亿吨，2050年约为1.01亿吨，目标是到2030年温室气体排放量减少17-26%，到2050年，与正常发展情景相比减少90%左右。

在能源工业发展方面，该规划旨在开发和有效利用国内能源资源：2021-2030年期间原油年均产量达到600-950万吨。 2031-2050年期间年均产量力争达到700-900万吨。 2021-2030年期间，天然气年均产量达到55-150亿立方米。 2033-2050年期间年均产量达到100-150亿立方米。 2021-2030年期间煤炭开采年均产量约为4100-4700万吨商品煤。 2031-2050年期间，到2045年商品煤产量约3900万吨，到2050年商品煤约3300万吨。力争2040年前对红河煤盆地进行试运行开采，如果试运行成功2050年前进入工业规模开采。

与此同时，重点发展能源产业，建设地区清洁能源产业和可再生能源出口中心，在各地区和优势地方形成和发展可再生能源中心。 到2030年，绿色制氢年均产量约为10-20万吨，到2050年达到1000-2000万吨左右。

为实现上述目标，该规划提出了动员和分配投资资金，政策机制，环境、科学技术，人力资源开发，国际合作，组织实施并监督规划实施等6大措施。（完）