越南手工艺品行业大力推进数字化转型 突破传统模式局限

在全球供应链深度重构、可持续发展和绿色消费要求日益严格的背景下，数字化转型正成为越南手工艺品行业突破传统模式局限，提升附加值并逐步确立其在国际市场上地位的关键解决方案。

越南现有数千个拥有数百年历史的传统手工艺村，生产出藤竹编织、陶瓷、漆器、手工织布等富有浓厚文化特色的产品。然而，实际表明，大多数企业和生产商仍然依赖传统的市场准入方式。这不仅增加了成本，削弱了对市场变化的快速反应能力，也使产品难以满足关于原产地透明度、环境标准以及大规模订单一致性等新要求。

越南手工艺品出口协会（Vietcraft）副主席兼秘书长黎伯玉表示，在手工艺品行业中，价值源于创造力和一双巧手。然而，在竞争日益激烈的背景下，技术将有助于优化运营环节、减少浪费，并将产品精准送达有需求的人群身边。手工艺品行业数字化转型的四大支柱为生产流程的数字化与原产地透明化，应用3D和AR技术来打造无边界的体验，拓展电子商务以及利用数据进行智能化管理。

何玲竹藤公司着力推动生产流程数字化。图自越通社

数字化转型将推动生产流程数字化与产品来源透明化，助力工艺品行业更有效地开拓跨境电子商务渠道，帮助企业更好地管理供应链等。

近年来，在由瑞士政府资助的“越南贸易政策与出口促进项目”框架下的创新与竞争支持计划框架内，Vietcraft 开展了多项支持企业实施数字化转型的活动，包括产品数字化、建设应用虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术的虚拟展厅，以及在数字平台和社交媒体上推广产品。这确实是企业，尤其是中小企业以务实方式、结合自身规模和能力切实应用技术的必要举措。 越南手工艺品出口协会副主席兼秘书长黎伯玉

黎伯玉还强调，传统精华与科技力量的有机融合，将成为越南手工艺品不仅摆脱“低价依赖”，而且在全球高端消费版图上打造国家品牌形象的关键所在。（完）