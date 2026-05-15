越南房地产行业迈向国际化运营标准

跻身亚太地区20大增长中心之列，这为越南房地产行业按照日益严格的国际标准提升运营能力提供了重要动力。在此背景下，综合设施管理（IFM）作为一项战略解决方案应运而生，旨在减少碳排放、优化运营成本并提升租户的工作体验。

根据第一太平戴维斯（Savills）对245个城市到2035年经济前景的评估报告，越南正式跻身亚太地区增长最快且最具可持续性的20大增长中心。胡志明市被评为亚太地区增长第二快的城市，河内则排名第五。这一结果反映了来自高质量外商直接投资、可持续基础设施投资和人口优势的积极影响，同时巩固了越南房地产市场的长期增长前景。

据第一太平戴维斯越南公司专家称，跻身亚太地区增长最快20大中心之列，继续肯定了越南对国际企业的吸引力，

综合设施管理模式有助于将所有运营管理活动整合到一个统一的系统中，由一个单位负责协调、绩效管理并在所有地点提供透明的报告。由此，企业在扩大运营规模时可以增强控制力和运营效率。

第一太平戴维斯越南综合设施管理服务全国业务发展总监卢卡·瓦达拉（Luca Vadala）认为，对于越南这样快速增长的市场而言，租户面临的挑战已不再是如何找到办公空间，而是如何确保各办公场所能够跟上企业的发展速度并符合运营标准。像综合设施管理这样的集成模式，有助于企业从单一地点的碎片化管理，转向覆盖整个系统的一体化、透明化和可扩展管理模式。

在越南继续巩固其作为区域增长中心地位的背景下，综合管理与标准化解决方案的应用，预计将在提升越南房地产市场全球竞争力和适应能力方面发挥越来越重要的作用。（完）