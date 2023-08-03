越南房地产并购项目吸引外国投资者的目光

近年来，越南房地产市场出现一些外国投资者大量买入国内房地产企业股份的情况。这也是国际投资者深入参与越南房地产市场的一扇大门。

并购市场愈演愈烈

事实上，房地产市场进入“融资难”时期，许多法律问题阻碍了项目交易时间，导致企业面临困难，不得不考虑将项目全部或部分转让给外国合作伙伴。这一举措帮助企业激活资金流，继续实施其他项目。

来自马来西亚的金务大（Gamuda）房地产集团近日宣布，其旗下子公司金务大置地（Gammuda Land）刚达成协议，以超过7.2万亿越盾（折合人民币21.8亿元）购买三名个人在越南心力房地产股份公司的全部股份，同时拥有在胡志明市的心力住宅区所有权。

总部位于新加坡的吉宝（Keppel）集团近日与吉宝越南基金（KVF）联营，购买越南康田公司在守德市的两个联排住宅项目49%的股权。此次转让助力康田赚取了3.18万亿越盾（折合人民币9.6亿元）。

2023年3月初，新加坡凯德置地集团（CapitaLand Group）与越南Vinhomes股份公司谈判，有意购买Vinhomes 河内Ocean Park 3项目的一部分和在海防市的另一个项目，总价值约15亿美元。这被认为是近年来东南亚最大的房地产交易之一。

越南兴盛集团近日与日本丸红集团（Marubeni）签署了在越南开发房地产项目的合作协议。第一项目在守德市中心启动，投资总额超过10万亿越盾（折合人民币30亿元）等等。

房地产市场释放积极信号

外资大量涌入房地产市场引发了人们对国内企业项目被廉价收购的担忧。但业内专家认为，与合作伙伴合作只是企业重组业务方案之一，而资金流重组将大力帮助企业渡过危机。

据越南房地产经纪人协会（VARS）预测，市场将在2023年第四季度见证首批成功的并购交易。数量不多且仅限于一些基本完成法律流程的小型项目。大中型项目交易或将延续到今年第四季度末或2024年第二季度进行。

戴德梁行（越南）总裁庄裴表示，大多数外国投资者希望通过合资、联营、并购等方式参与越南房地产市场，而不是纯粹的进行房地产交易。因此，房地产投资资金随时可流入市场。

庄裴女士认为，虽然找到潜在的项目并不容易，但她仍对越南房地产市场前景持乐观态度。因为，越南的基本面很有吸引力，房地产市场已释放出许多积极的信号。（完）