越南房地产市场依然淡静 等待明确信号

越南房地产市场流动性连续数月触底，不少投资者推迟新品发售计划，等待市场给出更明确的信号。

2023年一季度末，越南房地产市场维持自2022年5月底以来的淡静局面。

越南房地产经纪人协会（VARS）代表表示，目前仍有不少房地产企业解散或停业。房地产领域的失业率持续上升。

VARS数据还显示，房地产市场流动性呈明显下降趋势，低价房、社会保障性住房供应不足，大城市房价一直上涨且没有停止的信号。

据统计，2023年第一季度住宅市场供应量约达25000套，主要为前期发售项目的库存。其中吸收率仅为11%左右，相当于2700笔交易，同比下降50%。

房地产价格持续调整到其真实价值，大部分投资者亏损10~30%，甚至30~50%，给市场流动性带来了压力。

越南房地产协会副主席阮文顶表示，2023年一季度，静观其变的局面依然存在。但在基础设施发达、城镇化率高的地方，若投资方信誉良好、项目需求真实、长期流动性好，项目仍受市场欢迎，尤其是市中心的优质公寓。

此外，购买土地作为资产的需求仍受到投资者的青睐并继续成为首选的细分市场。特别是今年3月初以来，政府出台了系列房地产业纾困政策，确保房地产市场安全、健康、可持续发展。专家们预测，不久后，市场将受到更多散户投资者的关注。（完）