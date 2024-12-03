越南房地产价格在5年内增长59%

根据全球房产指南（Global Property Guide）的数据，越南房地产价格增长速度在全球范围内表现突出。在过去5年间，越南房地产价格上涨了 59%，远高于其他国家，例如：美国（54%）、澳大利亚（49%）、日本（41%）和新加坡（37%）等。

这一信息由越南房地产网站 Batdongsan.com.vn副总经理阮国英在 2024 年越南房地产会议（Vietnam Real Estate Summit, VRES）上公布。本次会议以“视角”为主题，与会代表重点分析越南房地产市场30年的发展历程，并展望全球房地产市场趋势。

阮国英对市场分析时指出，经济、管理和社会三大因素对房地产价格起到关键作用。越南是一个人均经济增长率和通货膨胀率均较高的国家。此外，越南国内利率环境的改善以及多种投资渠道的高效性进一步强化了消费者购买房地产的需求。

具体而言，目前越南人均 国内生产种植（GDP）增速达到 34.8%，显著高于全球平均水平（20.8%）和发展中国家平均水平（22%）。同时，越南的通货膨胀率也高于全球平均水平。目前，越南的利率环境逐渐回归到更有利的水平，而越南 GDP 中资产储备比例为 32.8%，位居全球第27名，超过全球平均水平（27.1%）。

从文化角度看，越南人民在生活中拥有拥有房产的强烈愿望。越南是全球房地产拥有率最高的国家之一，达到 90%，高于东南亚地区的一些国家，如：新加坡（88%）、印度尼西亚（84%），以及美国（66%）和澳大利亚（66%）等。

2024年是越南房地产会议（VRES）举办十周年。为纪念这一里程碑，网站Batdongsan.com.vn首次组织并颁发了“越南房地产经纪人奖”（VREAA），推出7个奖项，共表彰越南全国130名优秀经纪人。（完）