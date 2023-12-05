越南成立投资扶持资金 稳外资促发展

随着2024年起实施全球最低税收，越南将设立投资扶持基金，以鼓励和吸引战略投资者和跨国公司。这是越南稳外资的重要举措。

履行对投资者的承诺

越南第十五届国会第六次会议闭幕前夕，国会通过了关于根据“全球反税基侵蚀规则”加征企业所得税的决议。据此，越南将从2024年起实施全球最低税和税率15%的合格国内最低补足税(QDMTT）。

更重要的是，国会已指示政府在2024年内制定关于成立、管理和使用投资扶持资金的法令（草案）。该基金的资金来自全球最低税和其他合法来源，目的是稳定投资环境，鼓励和吸引战略投资者、跨国公司，支持从事重点招商引资领域的国内企业。

这意味着在增加税收的同时，越南将出台投资优惠政策，以留住和吸引外国投资者尤其是大型投资者和跨国公司。

这样，政府已经兑现了年初对外国投资者的承诺，为外国投资者制定有关应对全球最低税的政策。

越南计划投资部长阮志勇多次强调，在2023年实施全球最低税率的背景下，越南将制定一揽子新的投资扶持政策，以提高投资环境竞争力，协调各方利益。

稳外资促发展

全球最低税生效后，越南的竞争力将会下降。因此，要留住外国投资者必须尽快出台关于投资支持基金的法令（草案）。与此同时，要全面核查，完善投资促进政策法律体系，满足新形势下国家发展要求。

从长远来看，应尽快修改《企业所得税法》。同时制定新的投资扶持政策，来取代现行部分无效的税收优惠政策，保持投资者对越南的投资环境的信心，从而吸引大型战略投资者并支持国内企业发展。

业内专家认为，除了考虑各激励措施外，还要关注改造升级经济社会基础设施，简化行政审批手续，促进人力资源建设，特别是高科技、绿色经济领域的高素质人力资源等。这都是外国投资者非常关注的问题。

约122家企业将受到全球最低税影响

据多家经济报纸预测，越南实行全球最低税可能会影响流入越南的外国投资资本。受全球最低税收政策影响的企业约122家（子公司约1000家）。这一数量并不小，特别是35年来，税收优惠一直是越南吸引外资的重要手段之一。（完）