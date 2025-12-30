越南成为2026年最受青睐的旅游目的地之一

据法国《Vogue》杂志报道，步入2026年，越南凭借独特的自然景观、深厚的文化底蕴以及大城市的现代活力，成为亚洲最具吸引力的旅游目的地之一。



经历新冠疫情冲击后，越南不断加大对国际游客的开放力度，从世界遗产地到高端度假体系，提供多样化的旅游体验，同时保持真实而鲜明的自身特色。



越南旅游的吸引力首先体现在具有标志性的自然景观上。下龙湾以碧绿海水和雄伟壮观的石灰岩群岛闻名遐迩，长期以来一直是越南旅游的代表形象，并多次出现在国际影视作品中。位于陆地的宁平被誉为“陆上下龙湾”，以石灰岩山体、河流与稻田交织的景观，为游客带来亲近自然的独特体验。



在越南中部地区，顺化凭借被联合国教科文组织列入世界遗产名录的历史遗迹群，以及独具特色的宫廷文化和传统美食，持续吸引国内外游客。此外，拥有规模宏大的洞穴系统的丰芽、以高山与梯田闻名的沙坝，以及富国岛、昆岛的岛屿和海滩，不断丰富生态旅游和度假旅游的选择。



与此同时，各大城市同样展现出鲜明魅力。河内以宁静的湖泊、古老的街区、殖民时期建筑与当代生活方式的交融给游客留下深刻印象。游客既可品尝鸡蛋咖啡、烤肉米线等特色街头美食，也可体验多样化的夜间娱乐空间。胡志明市则呈现出充满活力的都市形象，现代高楼与历史建筑相映成趣，通过艺术展览空间、咖啡馆、设计商店和创新餐厅，生动体现出创业与创新精神。



从北到南分布的高端度假体系不断提升越南旅游形象。芽庄、金兰、富国岛和昆岛等地的滨海度假区，在提供高品质服务的同时，注重自然保护与可持续发展。航空互联互通亦是助力国际游客便捷抵达越南的重要因素，其中包括越南航空公司（Vietnam Airlines）使用新一代宽体客机开通的巴黎至河内、胡志明市直航航线。



凭借文化遗产、自然景观、现代都市与日益完善的旅游基础设施，越南被评为2026年的代表性旅游目的地，能够满足国际游客对独特性、可持续性和文化特色的多元旅行体验需求。 《Vogue》杂志

