越南成为韩国在东盟的重点出口市场

由此，韩越双边贸易额由此前的868亿美元增至945亿美元，增长9%。这一规模约相当于韩国第一大贸易伙伴中国（2727亿美元）的35%，以及美国（1962亿美元）的48%。



从出口增速看，越南以7.6%的增幅位居第二，仅次于受人工智能（AI）芯片需求带动而快速增长的中国台湾地区。



值得注意的是，韩国对越南实现贸易顺差310亿美元，较2024年的299亿美元增加11亿美元。这一结果使越南成为韩国第二大贸易顺差来源国，仅次于对美顺差495亿美元。此前，越南曾在2022年位居韩国最大贸易顺差来源国，并在随后3年中保持第二位。

推动上述增长的主要动力来自半导体领域。受AI浪潮和全球数据中心建设带动，半导体这一韩国主力出口产品在2025年创下历史新高，出口额达1734亿美元。在越南市场，半导体同样是韩国对越出口的第一大商品，2025年出口额达247亿美元，同比增长36.7%。



自1992年两国建交以来，韩越贸易规模实现跨越式增长，由最初的5亿美元扩大至当前水平，增长约190倍，商品结构也从纺织品等劳动密集型产品，转向半导体、无线通信设备等高附加值产品。



尤其是2014年《越南—韩国自由贸易协定》（VKFTA）签署以来，双边贸易规模扩大约2倍，使越南由韩国第八大贸易伙伴跃升至目前的第三位。



两国贸易结构具有明显互补性：韩国对越投资并向在越工厂出口中间产品，随后由越南向韩国出口成品。以三星集团为例，其全球50%以上的智能手机产量在越南生产。三星不仅是越南最大的外资企业之一，贡献了越南出口总额约20%，还于2022年在河内落成大型研发中心，持续扩大在越投资。



此外，受“韩流”影响，韩国美妆产品（K-beauty）和食品（K-food）出口亦保持强劲增长。



反向来看，韩国在越南经济中占据重要地位。越南海关总署数据显示，2025年前11个月，韩国是越南第二大进口来源国和第四大出口市场。



MOTIE代表指出，在国际贸易环境不确定性加大的背景下，越南是韩国在东盟实现市场多元化、降低对重点市场的依赖度。韩国政府承诺将继续支持推动双方经贸合作朝着互利共赢方向发展，不仅限于半导体领域，也涵盖日益受欢迎的消费品领域。（完）