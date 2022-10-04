越南成为解决基于性别刻板印象的性别选择问题的典范

10月4日上午，有关结束重男轻女、贬低女子价值和基于

性别刻板印象

的性别选择的南南磋商研讨会在河内召开。

联合国人口基金（

UNFPA

）亚洲及太平洋办事处主任比约恩·安德森（Bjorn Andersson）在研讨会开幕式上发表讲话时表示，15年来，越南在解决男子偏好和性别偏见方面取得良好成效。

越南

有许多行之有效的模式，包括在政策制定，《人口法》、《社会保险法》等法律修正以及《负责任的父亲项目》等创新计划。

比约恩·安德森强调，上述成就使越南成为适合开展南南合作（一种通过在发展中国家之间学习和分享经验、做法和技术来促进有效发展的合作形式）的示范国家之一。

越南劳动荣军与社会部副部长阮氏河在研讨会上强调，性别平等是越南党和国家的一大主张，同时也是国家经济社会发展战略的重点任务，致力于建设一个稳定、团结统一和可持续发展的国家。

阮氏河副部长表示，越南出生性别比的差异趋于缩小，但仍然很高。 2021年，越南出生男女性别比例为112比100，根据统计总局2019年的数据，到2034年越南15-49 岁年龄段男性多于女性150万，到2059年这人数将扩大到250万人（相当于总人口的9.5%）。

为了按照既定目标控制出生性别比，阮氏河副部长表示，越南已加强政策和法律的完善和实施，同时实施许多措施来解决这一问题。越南还同步实施许多措施，尤其是加强宣传力度，改变“尊男轻女”思想。

在 10 月 4 日至 5 日以线上和线下相结合方式召开的研讨会框架内，来自亚美尼亚、阿塞拜疆、中国、孟加拉国、印度、尼泊尔、格鲁吉亚和越南的代表分享了有关制定国家、地区和全球行动计划的经验和知识，旨在防止出生性别比失衡，有助于在促进性别平等和性别权利方面加强跨境合作、南南合作，从而实现可持续发展目标。（完）