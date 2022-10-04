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越南成为解决基于性别刻板印象的性别选择问题的典范

10月4日上午，有关结束重男轻女、贬低女子价值和基于性别刻板印象的性别选择的南南磋商研讨会在河内召开。 10月4日上午，有关结束重男轻女、贬低女子价值和基于性别刻板印象的性别选择的南南磋商研讨会在河内召开。

联合国人口基金（UNFPA）亚洲及太平洋办事处主任比约恩·安德森（Bjorn Andersson）在研讨会开幕式上发表讲话时表示，15年来，越南在解决男子偏好和性别偏见方面取得良好成效。 越南有许多行之有效的模式，包括在政策制定，《人口法》、《社会保险法》等法律修正以及《负责任的父亲项目》等创新计划。

比约恩·安德森强调，上述成就使越南成为适合开展南南合作（一种通过在发展中国家之间学习和分享经验、做法和技术来促进有效发展的合作形式）的示范国家之一。

越南劳动荣军与社会部副部长阮氏河在研讨会上强调，性别平等是越南党和国家的一大主张，同时也是国家经济社会发展战略的重点任务，致力于建设一个稳定、团结统一和可持续发展的国家。

阮氏河副部长表示，越南出生性别比的差异趋于缩小，但仍然很高。 2021年，越南出生男女性别比例为112比100，根据统计总局2019年的数据，到2034年越南15-49 岁年龄段男性多于女性150万，到2059年这人数将扩大到250万人（相当于总人口的9.5%）。

为了按照既定目标控制出生性别比，阮氏河副部长表示，越南已加强政策和法律的完善和实施，同时实施许多措施来解决这一问题。越南还同步实施许多措施，尤其是加强宣传力度，改变“尊男轻女”思想。

在 10 月 4 日至 5 日以线上和线下相结合方式召开的研讨会框架内，来自亚美尼亚、阿塞拜疆、中国、孟加拉国、印度、尼泊尔、格鲁吉亚和越南的代表分享了有关制定国家、地区和全球行动计划的经验和知识，旨在防止出生性别比失衡，有助于在促进性别平等和性别权利方面加强跨境合作、南南合作，从而实现可持续发展目标。（完）

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