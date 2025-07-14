越南成为澳大利亚游客首选目的地



越南被誉为一个充满活力、生机盎然且文化底蕴深厚的国家。根据澳大利亚统计局（ABS）2025年最新数据显示，前往越南旅游的澳大利亚游客数量大幅超过其他国际热门目的地，较2019年同期增长了54%。



InsideAsia Tours公司大洋洲地区销售总监妮可·纽波特（Nicole Newport）表示，有“确凿证据”表明，越南正迅速成为旅游热门目的地，并预计这一趋势在未来仍将持续。



岘港市金桥——国内外游客的热门目的地之一。图自越通社

她指出，越南地理位置临近澳大利亚，旅游体验丰富多样，从历史悠久的城市、热闹非凡的集市，到壮丽迷人的自然风光，应有尽有。这些多元化的元素使游客仿佛踏上一段跨越多个国家的旅程。纽波特女士还表示，如今，比以往任何时候都有更多游客渴望追求突破常规路线的深度文化之旅。



据Travel Money Oz公司介绍，越南成为澳大利亚游客青睐目的地的另一大关键因素是澳元（AUD）兑越南盾（VND）持续走强所带来的汇率优势。该公司发言人表示，越南始终为澳大利亚游客提供“超高性价比”。近年来，澳元兑越南盾持续升值，使游客能够享受更多实惠。按当前汇率计算，一顿普通餐食或一次打车仅需约5澳元，一升瓶装纯净水的价格也仅为约0.8澳元。



据旅游公司Klook报告，2025年3月至6月期间，前往越南的酒店预订量同比激增250%。在越南，最受游客青睐的目的地包括胡志明市、河内、岘港、下龙湾和会安等地。（完）

