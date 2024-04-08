越南成为欧盟第二大咖啡供应国

2024年欧盟将出资480亿美元，用于进口咖啡。目前，越南已成为欧盟第二大咖啡供应国。

据欧洲统计局（Eurostat），2023年，欧盟咖啡进口量达405万吨，进口额达191.7亿欧元（约合207.9亿美元），较2022年，欧盟咖啡进口量和进口额分别下降9%和10.2%。

2023年，欧盟从内部市场的咖啡进口量约131万吨，进口额达85.4亿欧元（约合92.6亿美元），进口量和进口额同比分别下降6.8%和0.1%。此外，欧盟也从欧盟外市场进口274万吨咖啡，进口额达106.3亿欧元（约合115.3亿美元），同比分别下降10%和17%。

2023年，越南对欧盟出口65.2万吨咖啡，创汇15.3亿欧元（约合16.6亿美元），从出口量来看，成为欧盟第二大咖啡供应国，从进口额来看，成为欧盟第三大咖啡供应国。

值得注意的是，越南对欧盟的咖啡出口量和出口额同比仅下降1.4%和0.02%。因此，越南咖啡在欧盟从世界的咖啡进口总量中从2022年的14.85%提升至2023年的16.08%。

越南咖啡与可可协会会长阮南海表示，目前越南是世界上最大罗布斯塔咖啡生产国，全球咖啡烘焙研磨商对这种咖啡的需求仍较高并正寻找来自越南的货源。特别，从欧洲的进口量较大，供应源在完全是越南罗布斯塔咖啡，至少是从现今截至4月底为止。

一家咖啡企业领导对记者分享说，从现今至4月底，欧盟进口商若想购买罗布斯塔咖啡智能依靠越南。因世界商其他罗布斯塔咖啡种植区未进入收获季节。

据各家出口企业，越南罗布斯塔咖啡拥有较为稳固的地位。尽管供应量短缺，但我国仍获得外国烘焙研磨商的欢迎。其就是咖啡出口价格继续增加的基础。

据越南咖啡与可可协会和企业的估计，以当前出口强劲增长的势头而供应源短缺的现状，只到4月底，咖啡农和企业的咖啡都售罄。这是越南咖啡行业30年未出现的现象。(完)