越南成为新加坡第九大贸易伙伴

越南跃升为新加坡第九大贸易伙伴，双边贸易额超过33.9亿新元，增长16.83%。

越南驻新加坡商务处透露，根据新加坡企业管理局2025年1月的统计数据，新加坡与全球的进出口总额超过1141.5亿新元，增长6.75%，其中出口额超过594亿新元，环比增长2.97%，进口额近547.5亿新元，环比增长11.17%。

在2025年1月，越南跃升为新加坡第九大贸易伙伴，双边贸易额超过33.9亿新元，增长16.83%。

1月份，新加坡的主要进口市场包括台湾（中国）、中国、马来西亚、美国、韩国等。越南目前是新加坡第15大进口伙伴，进口额超过7.94亿新元，增长16.97%。

出口方面，1月越南是新加坡第八大出口市场，出口额达25.6亿新元，增长16.79%。

1月份，越南与新加坡的进出口总额达到33.9亿新元，较2024年同期增长16.83%，其中越南对新加坡的出口额达7.94亿新元，增长16.97%，从新加坡进口约26亿新元，增长16.79%。

1月，越南对新加坡出口的三大主要商品继续大幅增长，其中包括机械设备、手机、零部件和配件（增长46.02%）；反应堆、锅炉、机床及相关设备和配件（增长47%）；玻璃及玻璃制品（增长58.91%）。

其他一些商品类别也呈现良好增长态势，如光学仪器、测量设备、医疗设备、钟表、乐器及其配件（增长60.77%）；烟草及烟草替代品（增长52.87%）；大米和谷物（增长36.43%）等。（完）