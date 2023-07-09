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越南成为外国投资商的投资乐土
韩国Our Floor公司总经理黄甫洞说：“我们相信越南政府将帮助韩国企业加大对越南进行投资，并为我们在越南投资立业创造便利条件。我们希望继续推进在越南市场的业务活动”。
Asong Invest投资基金会总监成勋说：“越南政府一直在构建一条良好绿色增长的政策走廊。我们将继续为韩国投资基金赴越南寻找商机，尤其是可再生能源和绿色增长等领域的商机搭建桥梁”。
目前，韩国已成为越南第三大贸易伙伴而越南是韩国在东盟区内的最大经济伙伴。越韩两国力争在2023年将双边贸易额提升至1500亿美元。据越南计划与投资部统计数据显示，今年前5月，流入越南的韩国投资资金约达6.66亿美元。
越南韩国企业协会秘书长洪善说：“目前，我们高度重视能源、高科技等领域的发展。我们需要对热电、天然气、可再生能源等基础设施进行投资”。
此前，今年3月，美国-东盟商务理事会企业代表团对越南进行工作访问。这也是来访越南的有史以规模最大的美国企业代表团。
越南外资企业协会副主席阮文全先生说：“目前，越南优先各项可持续发展项目，我们将出台税收优惠政策，同时努力改善投资营商环境”。
据联合国贸易和发展会议的报告，越南以160亿美元的外商直接投资总额首次跻身2020年吸引外商直接投资最多的20个国家之列。2023年前5个月越南引进外资近110亿美元。可见，越南已成为外国投资商的投资乐土。（完）