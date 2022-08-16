越南成为亚洲新虎的“后起之秀”

俄罗斯卫星通讯社新闻（Sputnik）报道说，越南正在强势转身崛起，成为亚洲的“新经济老虎”，该东南亚国家被期待成为本地区正在崛起的“后起之秀”。



马来亚银行(MAYBANK)越南、柬埔寨、老挝和缅甸宏观经济研究员 Brian Lee Shun Rong在 8 月 4 日于胡志明市举行的2022年福布斯（越南）商业论坛上发表讲话时说，越南是全球供应链中的“后起之秀”。



俄罗斯卫星通讯社援引Brian Lee Shun Rong专家的话强调，越南将成为继韩国、新加坡、中国台湾和中国香港之后的“亚洲新虎”。



Brian Lee Shun Rong在题为“转身成为亚洲新虎”的论坛上发表讲话，对越南在发展成为地区“新虎”的道路上拥有的竞争优势以及可能遇到的障碍和挑战等作出评估。这位专家认为，在外资企业的带领下，越南工业正在蓬勃发展。



据马来亚银行的数据显示，近10年来越南吸引外资总额和出口总额均大于其他所有东南亚国家。特别的是，电子和手机产业已超过纺织服装业成为出口额最大的产业。





Brian Lee Shun Rong高度赞赏越南高度统一的营商环境，并认为其为外资企业提供了巨大的支持。



他强调：“由于外国投资主导的工业化战略，越南在过去十年实现了强劲的增长。凭借这一战略，越南成为了地区的制造和出口中心，并成为全球供应链中的‘后起之秀’。”



的数据显示，衡量越南 FDI 政策限制程度的指标在 2010 年至 2020 年的 10 年内减少了一半以上。同时，自贸协定数量仅次于新加坡，体现了越南经济对外贸易和投资的高度开放性。人力资源供给量和劳动力资源成本也是越南的一个优势。



Brian Lee还提到了越南需要利用的三个潜力来促进数字经济发展，包括：技术初创公司的资金；愿意使用高数字平台服务的庞大年轻消费者；互联网连接成本处于合理水平。



Brian Lee认为，Brian Lee为了能够成为下一个“经济老虎”，越南需要世界一流的基础设施、具备适当技能的劳动力，而国内企业需要提升其在全球供应链中的地位，并实现基于数字化转型的增长。（完） 这表明越南在全球价值链中的地位有所提升。与此同时，工人的劳动生产力也比其他东盟国家增长得更快。Brian Lee Shun Rong高度赞赏越南高度统一的营商环境，并认为其为外资企业提供了巨大的支持。他强调：“由于外国投资主导的工业化战略，越南在过去十年实现了强劲的增长。凭借这一战略，越南成为了地区的制造和出口中心，并成为全球供应链中的‘后起之秀’。” 马来亚银行 的数据显示，衡量越南 FDI 政策限制程度的指标在 2010 年至 2020 年的 10 年内减少了一半以上。同时，自贸协定数量仅次于新加坡，体现了越南经济对外贸易和投资的高度开放性。人力资源供给量和劳动力资源成本也是越南的一个优势。Brian Lee还提到了越南需要利用的三个潜力来促进数字经济发展，包括：技术初创公司的资金；愿意使用高数字平台服务的庞大年轻消费者；互联网连接成本处于合理水平。Brian Lee认为，Brian Lee为了能够成为下一个“经济老虎”，越南需要世界一流的基础设施、具备适当技能的劳动力，而国内企业需要提升其在全球供应链中的地位，并实现基于数字化转型的增长。（完）