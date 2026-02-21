越南成为亚太地区房地产版图中的亮点

据多家咨询机构的评估，2026年，在宏观经济基础稳定、居民收入改善以及外商直接投资（FDI）资金流持续增长的背景下，越南继续被视为亚太地区房地产版图中的亮点。

第一太平戴维斯（Savills）的报告显示，2026年亚太地区房地产市场将进入更为稳定的发展周期；其中，越南凭借稳健的宏观经济基础和不断扩大的国内需求而受到积极评价。

据Savills发布的《2026年亚太展望报告》（Asia Pacific Outlook 2026），在经历一段波动期后，区域房地产市场正逐步恢复平衡，得益于租赁需求回升、消费改善以及有选择性的增长机会。在此背景下，越南凭借持续较高的经济增长速度以及在区域供应链中日益突出的作用，继续被视为重要亮点之一。

越南不仅保持了较快的增长速度，经济增长质量也明显提升。根据越南统计总局（GSO）和亚洲开发银行（ADB）的数据，越南人均GDP从2022年的约3700美元增长至2025年的近5026美元。收入水平的提高以及中产阶层的扩大，为国内市场奠定了坚实基础，同时也带动了对交通基础设施、物流体系、城市建设及商业服务日益增长的需求。这些因素对房地产市场产生了强劲的溢出效应。

在地区整体格局中，Savills认为，亚太地区甲级写字楼的租赁需求将继续保持积极态势，尤其是在印度、越南和马来西亚等新兴人才中心，多国企业为获取具竞争力成本下的高质量劳动力而不断扩大布局。

此外，零售房地产板块受益于消费复苏、旅游业增长以及国际品牌回归，而在多个市场，高质量商业空间的供应仍未能满足需求。

在工业及物流房地产领域，供应链多元化战略以及电子商务的快速发展仍是主要驱动力。Savills预测，2026年地区内大多数主要市场的租金将保持上涨趋势，反映出真实使用需求的增长以及物流基础设施在全球价值链中日益重要的地位。（完）