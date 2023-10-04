越南成为东南亚吸引外资的领先国家

由于具备许多吸引投资者的优势，越南成为了东南亚吸引外商直接投资（FDI）的领先国家之一。

据《全球金融杂志》（Global Finance）近日刊登的一篇文章，越南拥有系列赢得外国投资商青睐的优势。第一，越南人口结构良好，25岁以下人口占总人口的40%左右。第二，越南毗邻中国，越南商品可直接进入这个拥有超过10亿消费者的庞大市场。第三，越南拥有大量廉价劳动力，其中诸多劳动者拥有高学历。第四，作为东盟成员国，越南商品可以以零关税进入人口规模约8亿的东盟市场。

国际贸易发展咨询公司 （Source Of Asia -SOA) 首席执行官埃里·梅尔梅特 (Thierry Mermet) 表示，2023年越南营商环境显示出一些积极信号。2023年第一季度，越南引进外资约达100亿美元，同比增长0.5%。预计这一趋势将持续下去。

梅尔梅特表示，从长远来看，越南确实正在巩固其作为欧洲企业选择的三大目的地之一的地位。根据欧洲商会（EuroCham）的商业信心指数报告，3%的企业领导人选择越南作为三大投资目的地之一。

2023年上半年，共有90个国家和地区对越南进行投资。《环球金融》列出了证明越南具备吸引力的例子，其中包括越南国内电动汽车制造商 VinFast最近成为继特斯拉和丰田之后按市值计算的全球第三大汽车制造商。

2020年以来，越南一直是日本企业优先选择的目的地之一。在美国总统乔·拜登最近访问越南期间，双方宣布将越美关系升级为全面战略伙伴关系。

新加坡经济发展局 (EDB) 执行董事杰奎琳·波赫（Jacqueline Poh）在最近访问胡志明市时，高度评价越新工业园区（VSIP）的增长速度。截至目前，系列在越南的越新工业园区吸引了投资高达180亿美元，创造30万个就业岗位。

其他证明越南的投资吸引力的例子有苹果在越南设立 AirPods 工厂、乐高在平阳省建造一座“巨型工厂”等。越南正逐步将价值链从鞋类、纺织服装向高科技领域转移，Momo、ZaloPay和VNPay等国内金融科技公司及外国初创公司正实现跨越式发展。越南的风险投资基金也越来越多。这些基金来自世界各地，美国、西方国家对越南的市场也给予越来越多的关注等。（完）